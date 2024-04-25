ما ترتيب ميسي ورونالدو؟ قائمة أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية 2024

بدأت الصحف العالمية المتخصصة في كرة القدم في الحديث عن المنافسة المرتقبة على جائزة الكرة الذهبية لموسم 2023 ـ 2024 وتقديم أولى المؤشرات للاعب الذي سيخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي على عرش أكبر جائزة رياضية فردية على الإطلاق.

وبينما تحدثت تقارير إخبارية إسبانية عن أن التنافس ستحدده النتائج المحرزة في دوري أبطال أوروبا (النهائي يوم 1 يونيو المقبل) وكأس أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، خلصت معظم الترشيحات إلى كون الفرنسي كيليان مبابي، المهاجم الأول لمنتخب فرنسا وهداف باريس سان جيرمان.

وينافس مبابي زميليه القادمين، لاعبي ريال مدريد، وهما الإنجليزي جود بيلنغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ينطلقون بأوفر الحظوظ للتتويج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرنس فوتبول الفرنسية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

3 بطولات كبرى

وقالت تقارير إسبانية إنه مع بدء العد التنازلي لموسم 2023-2024 بدأت معالم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية تتوضح، لتشمل عددا من النجوم الكبار الذين تألقوا في مختلف الدوريات الخمسة الكبرى والبطولات القارية لكنها أيضا خلت من بعض الأسماء المعروفة.

ووأضافت المصادر ذاتها أن المباريات المقبلة سواء في الدوريات الأوروبية المحلية أو في دوري أبطال أوروبا أو كأس أمم أوروبا (يورو 2024) أو كوبا أميركا ستحدد بشكل شبه مؤكد هوية أفضل لاعب في العالم لموسم 2023 ـ 2024 والتي ستشهد للمرة الأولى دخول مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الخط للمساهمة في اختيار صاحب الكرة الذهبية.

ووفقا للنتائج الحاصلة حتى الآن سواء على صعيد الأندية والمنتخبات أو على الصعيد الشخصي، فإن الفرنسي كيليان مبابي، ينطلق بأوفر الحظوظ إذا توج بدوري أبطال أوروبا أو بكأس أوروبا للأمم 2024.

وتطرقت التقارير ذاتها إلى أن النجمين الشهيرين كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات ذهبية، وليونيل ميسي المتوج بالجائزة 8 مرات، سيعودان للمنافسة من جديد رغم ابتعادهما عن أضواء الملاعب الاوروبية والدوريات الخمس الكبرى.