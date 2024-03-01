الدفاع طريق ريال مدريد لاستعادة لقب الدوري الإسباني
يسير ريال مدريد بثبات نحو استعادة لقب الدوري الإسباني، بتصدره جدول الترتيب بعد مرور 26 جولة.
ويملك ريال مدريد 65 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بست نقاط عن جيرونا الثاني، وثمان نقاط عن برشلونة الثالث.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فإنه في هذه المرحلة (26 جولة)، يقدم ريال مدريد أفضل أداء دفاعي في تاريخه (تلقت شباكه 16 هدفا)، وهو الأمر التي عادة ما يضمن اللقب.
ويقدم ريال مدريد أفضل الأرقام الدفاعية في تاريخه، إذ لم يسبق أبدًا في هذه الحالة من الليغا أن تلقى ريال مدريد أقل من 16 هدفا (عدد الأهداف التي تلقاها حتى الآن).
ويأتي هذا التميز الدفاعي رغم الغيابات التي ضربت خط الدفاع، حيث يغيب الحارس تيبو كورتوا، والبرازيلي إيدير ميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا، كما غاب داني كارفاخال، وأنطونيو روديغر، وفيرلاند ميندي.
وبسبب الغيابات اضطر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لـ"الارتجال" والاعتماد على حلول طارئة، مثل وضع كارفاخال أو أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع.
وأكدت "ماركا" أن دفاع ريال مدريد الموسم الحالي هو الأفضل في تاريخ الميرنغي في الليغا.
وفي خمس مناسبات، حتى الجولة 26، تلقت شباك ريال مدريد 17 هدفًا، وفي أربعة منها انتهى الموسم بتتويج ريال مدريد بطلا لليغا، بفعالية بنسبة 80%.
وموسم 2019/2020 فاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مع المدرب زين الدين زيدان، بعد أن تلقت شباكه 17 هدفاً في أول 26 مباراة.
وفي الـ12 مباراة التالية تلقى ريال مدريد ثمانية أهداف فقط، لينهي الموسم بتلقي 25 هدفا.