الدفاع طريق ريال مدريد لاستعادة لقب الدوري الإسباني

ويأتي هذا التميز الدفاعي رغم الغيابات التي ضربت خط الدفاع، حيث يغيب الحارس تيبو كورتوا، والبرازيلي إيدير ميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا، كما غاب داني كارفاخال، وأنطونيو روديغر، وفيرلاند ميندي.

وبسبب الغيابات اضطر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لـ"الارتجال" والاعتماد على حلول طارئة، مثل وضع كارفاخال أو أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع.

وأكدت "ماركا" أن دفاع ريال مدريد الموسم الحالي هو الأفضل في تاريخ الميرنغي في الليغا.

وفي خمس مناسبات، حتى الجولة 26، تلقت شباك ريال مدريد 17 هدفًا، وفي أربعة منها انتهى الموسم بتتويج ريال مدريد بطلا لليغا، بفعالية بنسبة 80%.

وموسم 2019/2020 فاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مع المدرب زين الدين زيدان، بعد أن تلقت شباكه 17 هدفاً في أول 26 مباراة.

وفي الـ12 مباراة التالية تلقى ريال مدريد ثمانية أهداف فقط، لينهي الموسم بتلقي 25 هدفا.