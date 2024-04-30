بعد اللافتة المهينة.. دومفريس يعتذر لهيرناديز
اعتذر دينزل دومفريس لاعب نادي إنتر ميلان، بشكل رسمي، بعدما رفع لافتة مهينة لثيو هيرنانديز لاعب ميلان خلال احتفالات لاعبي النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي، يوم الأحد الماضي.
واشتعل التنافس بين دومفريس وثيو هيرنانديز، خلال لقاء إنتر ميلان وميلان، وبالتحديد في الدقيقة 93.
ووضع دومفريس وثيو هيرنانديز أيديهما في وجوه وأعناق بعضهما البعض، ما تسبب في شجار عنيف وطرد الحكم كلا اللاعبين.
وظهر دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان في مقطع فيديو دومفريس يحمل صورة تتضمن رسمًا له وهو يقود كلبًا عليه وجه ثيو هيرنانديز.
وفي بيان الاعتذار قال دومفريس:"خلال احتفالنا قمت برفع لافتة بها صورة غير محترمة. أنا لاعب أحب التنافسية بكرة القدم، أدركت بأن رفع هذه اللافتة كان عبارة عن خطأ تقدير من جانبي وبأن التصرف لم يكن ذكيًّا".
وأضاف: "لنواصل التركيز بما كان أفضل موسم لإنتر ميلان، أشكركم مرة أخرى لدعمكم خلال الموسم ولاحتفالات الأمس، لن أنسى هذه الأشياء أبدًا".