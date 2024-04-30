بعد اللافتة المهينة.. دومفريس يعتذر لهيرناديز

واشتعل التنافس بين دومفريس وثيو هيرنانديز، خلال لقاء إنتر ميلان وميلان، وبالتحديد في الدقيقة 93.

ووضع دومفريس وثيو هيرنانديز أيديهما في وجوه وأعناق بعضهما البعض، ما تسبب في شجار عنيف وطرد الحكم كلا اللاعبين.

وظهر دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان في مقطع فيديو دومفريس يحمل صورة تتضمن رسمًا له وهو يقود كلبًا عليه وجه ثيو هيرنانديز.