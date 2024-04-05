بالمر يصعق مانشستر يونايتد ويقود تشيلسي لفوز مثير

قلب تشيلسي تأخره بثلاثة أهداف لهدفين أمام ضيفه مانشستر يونايتد إلى فوز مثير في الأنفاس الأخيرة من المباراة (4 ـ 3) وذلك ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع النجم كول بالمر، مهاجم تشيلسي أن يقود فريقه إلى انتصار ثمين وذلك بتسجيله هدفين قلب بهما المباراة رأسا على عقب وذلك في الدقيقتين 90 +10 بركلة جزاء ثم 90 +11 بهدف ألهب به مدرجات ملعب ستامفورد بريدج ومنح به "البلوز" ثلاث نقاط ثمينة في ترتيب البريمرليغ.

ووافتتح تشيلسي باب التسجيل مبكرا، عن طريق كونور كالاغير، بعد 4 دقائق فقط على بداية المباراة، قبل أن يضيف كول بالمر الهدف الثاني، في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.