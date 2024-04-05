بالمر يصعق مانشستر يونايتد ويقود تشيلسي لفوز مثير
قلب تشيلسي تأخره بثلاثة أهداف لهدفين أمام ضيفه مانشستر يونايتد إلى فوز مثير في الأنفاس الأخيرة من المباراة (4 ـ 3) وذلك ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستطاع النجم كول بالمر، مهاجم تشيلسي أن يقود فريقه إلى انتصار ثمين وذلك بتسجيله هدفين قلب بهما المباراة رأسا على عقب وذلك في الدقيقتين 90 +10 بركلة جزاء ثم 90 +11 بهدف ألهب به مدرجات ملعب ستامفورد بريدج ومنح به "البلوز" ثلاث نقاط ثمينة في ترتيب البريمرليغ.
ووافتتح تشيلسي باب التسجيل مبكرا، عن طريق كونور كالاغير، بعد 4 دقائق فقط على بداية المباراة، قبل أن يضيف كول بالمر الهدف الثاني، في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.
لكن مانشستر يونايتد، نجح في العودة في المباراة بعد تسجيل هدفين خلال 5 دقائق عن طريق أليخاندرو غارناتشو وبرونو فيرنانديز، فى الدقيقتين 34 و39 من الشوط الأول.
وشهد الشوط الثاني قمة الإثارة والتشويق، بعد أن سجل غارناشو هدفا ثالثا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 67 مانحا فريقه أول أسبقية في المباراة.
وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز مستحق لفريق الشياطين الحمر، ظهر النجم كول بالمر ليتصدر المشهد عندما سجل هدف التعادل لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع (3 ـ3)، لكن الإثارة لم تتوقف عند ذلك الحد، ليظهر بالمر رجل المباراة بعد ذلك بدقيقة واحدة ويهز أرجاء ملعب ستامفورد بريدج بهدف رابع في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع مانحا فريقه انتصارا ثمينا (4 ـ3).
وحقق بالمر إنجازا تاريخيا جديدا في تشيلسي عندما أصبح أول لاعب من البلوز ينجح في تسجيل 8 ركلات جزاء متقدما على الإيطالي جورجينيو الذي سجل 7 ركلات من علامة الجزاء في موسم 2020-2021.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر من 29 مباراة فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 48 في المركز السادس من 30 مباراة.