NBA.. ليبرون جيمس يقود ليكرز للأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

وتفوق ناغتس على ليكرز في نهائي القسم الغربي في طريقه للفوز بلقب دوري السلة الأمريكي الموسم الماضي.

وقال دارفين هام مدرب ليكرز عن ناغتس: "حققوا سلسلة من الانتصارات علينا. لكننا نخوض تحديًا جديدًا كل يوم وهذه المجموعة تشعر بالتفاؤل والحماسة إزاء المواجهة".

وسيحصل بليكانز على فرصة ثانية لبلوغ الأدوار الإقصائية يوم الجمعة إذ يستضيف سكرامنتو كينغز والفائز منهما سيحصل على المركز الثامن في القسم الغربي ليضرب موعدًا مع أوكلاهوما سيتي ثاندر المصنف الأول.

‭ ‬وسجل كيغان موراي ثماني رميات ثلاثية وأنهى اللقاء برصيد 32 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليحافظ سكرامنتو كينغز على آماله بالفوز 118-94 على غولدن ستيت وريورز.

وسجل ستيفن كري 22 نقطة لوريورز الذي حل عاشرًا في القسم الغربي وسيغيب عن الأدوار الإقصائية لثالث مرة في آخر خمسة مواسم.