برشلونة يتحرك رسميًا ضد حكم مباراة ريال مدريد وألميريا

أعلن نادي برشلونة تحركه بشكوى رسمية ضد الحكم الذي أدار مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد فاز على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت جدلاً تحكيميًا بسبب تدخل تقنية الفيديو في 3 قرارات لصالح "الميرنغي" باحتساب ركلة جزاء وهدف للفريق، وإلغاء هدف لألميريا.

وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء: "هذه المرة كانت الأمور واضحة جدًا، ولهذا السبب قمنا بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن ما حدث في مباراة ريال مدريد وألميريا، بالإضافة لهذا فأنا أشعر بالقلق على الحالة النفسية للاعبينا، لأنه بعد تقديمهم مباراة جيدة في أمام بيتيس وكنا فخورين بالكيفية التي سارت عليها المباراة، والأهداف المسجلة، وشاهدت قلق اللاعبين بسبب ما حدث في البرنابيو، بالتالي فنحن كنادٍ يجب أن نتصرف حيال هذا الموضوع".