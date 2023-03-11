موندو ديبورتيفو: غوندوغان يرحب بالانتقال إلى برشلونة والتعاقد مع برناردو سيلفا مستحيل

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة يمكنه التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان في حين يستحيل على النادي الكتالوني التعاقد مع زميله في مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا.

وبحسب الصحيفة، فإن الوضع الاقتصادي لبرشلونة سيتحكم في التخطيط الرياضي للبلوغرانا، حيث إن اللعب المالي النزيف سيعوق النادي الكتالوني مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة أن ضم برناردو سيلفا، هدف تشافي، مستحيل عمليًا في حين ينمو الخيار البديل وهو ضم زميله غوندوغان الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل.