ألمانيا تدخل يورو 2024 بسبعة أرقام تاريخية.. تعرّف على أبرز إنجازاتها

تنطلق نهائيات أمم أوروبا في نسختها السابعة عشرة يوم الجمعة في ملاعب ألمانيا وتتواصل على امتداد شهر كامل، قبل أن يسدل الستار عليها في 14 يوليو المقبل.

وتحتضن ألمانيا النهائيات للمرة الثالثة، لكن البلد المضيف يملك تاريخا ناصعا في المسابقة القارية، ويدخل مدافعا عن 7 أرقام تاريخية قد يكون من الصعب كسرها في السنوات القليلة القادمة.

وفي ما يلي أبرز الإنجازات التي ينفرد بها منتخب الماكينات الألمانية في مشاركاته السابقة ولا تزال راسخة حتى الآن:

14 مرة في النهائيات

رغم عدم مشاركته في أول 3 نسخ للنهائيات، وذلك سنوات 1960 و1964 و1968، إلا أن منتخب ألمانيا يحمل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات حضورا في النهائيات: 14 مرة كان فيها منتخب الماكينات حاضرا، وذلك سنوات 1972 و1976 و1980 و1984 و1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2008 و2012 و2016 و2021، فضلا عن النسخة المرتقب انطلاقها يوم الجمعة المقبل.

الأكثر تتويجا ووصولا للنهائي

يحمل المنتخب الألماني الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد 3 إنجازات قارية سنوات 1972 و1980 و1996، لكنه يتساوى في ذلك مع منتخب إسبانيا الذي أحرز اللقب الأوروبي في 1964 و2008 و2012.

ويملك منتخب ألمانيا أيضا الرقم القياسي في عدد مرات الوصول للمباراة النهائية وذلك في 6 مناسبات (1972 و 1976 و1980 و1992 و1996 و2008) وأيضا كان أكثر من وصل الدور النهائي بصفة متتالية (3 مرات) وذلك في 1972 و1976 و1980 حيث توج مرتين وخسر دورا نهائيا واحدا في تلك الفترة.

27 فوزا في 53 مباراة

يملك منتخب المانشافت أكبر عدد من المباريات في مسابقة اليورو برصيد 53 مباراة، وأيضا في عدد الانتصارات بين كل المنتخبات المشاركة، حيث حقق 27 فوزا أي بنسبة 51 في المئة من إجمالي مبارياته.