الأهلي يضحي بالشناوي من أجل شوبير
يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب إمكانية بيع عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التألق الكبير لمصطفى شوبير، حارس الفريق الحالي.
وكان الأهلي تعادل مع مازيمبي سلبيًا، في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت، يوم السبت، في مدنية لوبومباشي بالكونغو.
وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من مصطفي شوبير وأنقذ مرمى الأهلي من أهداف محققة أمام مازيمبي.
بينما حصل محمد الشناوي، على الضوء الأخضر من قبل الطبيب المعالج، بشأن المشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "تألق مصطفى شوبير في الفترة الأخيرة بعد إصابة محمد الشناوي منحت إدارة الأهلي الثقة في التخلي عن الأخير".
وتابع: "الأهلي كان يرفض فكرة بيع الشناوي لعدم الثقة في تعويضه فنيًّا، ولكن في ظل تألق شوبير فإن الفكرة بدأت تراود مجلس الإدارة".
وأضاف: "الشناوي لديه عرض من نادي ضمك السعودي وسيتم إرساله للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".
وأتم المصدر: "الشناوي بدوره يرغب في الاحتراف الخارجي والنادي الأهلي لم يعد لديه مانع، وسيتم الاكتفاء بمصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وتفعيل بند شراء محمود الزنفلي".
مصطفي شوبير استطاع الحفاظ على شباكه في المباراة السادسة على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث لم يتلق أي أهداف منذ مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات مرورًا بمباريات ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني ومواجهتي دور ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني ثم لقاء الذهاب اليوم أمام مازيمبي.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مازيمبي يوم الجمعة المقبل 26 أبريل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة.