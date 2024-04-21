الأهلي يضحي بالشناوي من أجل شوبير

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب إمكانية بيع عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التألق الكبير لمصطفى شوبير، حارس الفريق الحالي.

وكان الأهلي تعادل مع مازيمبي سلبيًا، في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت، يوم السبت، في مدنية لوبومباشي بالكونغو.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من مصطفي شوبير وأنقذ مرمى الأهلي من أهداف محققة أمام مازيمبي.

بينما حصل محمد الشناوي، على الضوء الأخضر من قبل الطبيب المعالج، بشأن المشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة.