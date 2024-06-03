رد فعل مميز من الرجاء بعد إصابة يوسف المطيع حارس الوداد
قدم نادي الرجاء لفتة طيبة تجاه يوسف المطيع حارس مرمى الوداد الذي تعرض للإصابة خلال لقاء الفريقين مساء الأحد في الجولة قبل الأخيرة للدوري المغربي.
وفاز الرجاء بهدف دون رد سجله آدم النفاتي في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء الذي أقيم بإستاد (برشيد).
وارتطم يوسف المطيع بالقائم في لعبة الهدف الذي سجله الرجاء عن طريق تسديدة قوية للنفاتي.
ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) بيانًا تمنى خلاله الشفاء لحارس الوداد يوسف المطيع بعد الإصابة التي تعرض لها.
ولم يعلن الوداد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى يوسف المطيع.
ورفع الرجاء رصيده بهذا الفوز إلى 69 نقطة متصدرًا ترتيب الدوري المغربي بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي أقرب منافسيه على اللقب الذي تراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب وهو حامل اللقب أيضًا.
ولم يعرف الرجاء طعم الخسارة هذا الموسم في الدوري المغربي كما أنه حقق الفوز في ثالث مواجهاته على التوالي أمام الوداد في لقاء الديربي.