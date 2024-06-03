رد فعل مميز من الرجاء بعد إصابة يوسف المطيع حارس الوداد

ورفع الرجاء رصيده بهذا الفوز إلى 69 نقطة متصدرًا ترتيب الدوري المغربي بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي أقرب منافسيه على اللقب الذي تراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب وهو حامل اللقب أيضًا.

ولم يعرف الرجاء طعم الخسارة هذا الموسم في الدوري المغربي كما أنه حقق الفوز في ثالث مواجهاته على التوالي أمام الوداد في لقاء الديربي.