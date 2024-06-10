استعدادات اليورو: إيطاليا تهزم البوسنة.. وفرنسا تتعادل بمشاركة مبابي

تعادل منتخب فرنسا مع كندا بدون أهداف مساء اليوم الأحد في مباراة ودية ضمن استعدادات الديوك لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.

وشهد اللقاء مشاركة كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا كبديل في الدقيقة 74 بعدما فضل المدير الفني ديديه ديشامب عدم إشراكه في التشكيل الأساسي لمعاناته من آلام في الظهر.

ويستعد أيضًا منتخب كندا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بداية من يوم 20 يونيو الجاري.