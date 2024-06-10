استعدادات اليورو: إيطاليا تهزم البوسنة.. وفرنسا تتعادل بمشاركة مبابي
تعادل منتخب فرنسا مع كندا بدون أهداف مساء اليوم الأحد في مباراة ودية ضمن استعدادات الديوك لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.
وشهد اللقاء مشاركة كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا كبديل في الدقيقة 74 بعدما فضل المدير الفني ديديه ديشامب عدم إشراكه في التشكيل الأساسي لمعاناته من آلام في الظهر.
ويستعد أيضًا منتخب كندا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بداية من يوم 20 يونيو الجاري.
في المقابل، تغلب منتخب إيطاليا على البوسنة والهرسك 1-صفر في إمبولي بعدما أحرز لاعب الوسط دافيدي فراتيسي هدفا مباغتا في الدقيقة 38 بلمسة أولى مذهلة في سقف الشباك بعد تمريرة عرضية من فيدريكو كييزا.
وأجرى المدرب لوتشيانو سباليتي تسع تغييرات على التشكيلة التي تعادلت بدون أهداف مع تركيا يوم الثلاثاء الماضي، واحتفظ بالمهاجم كييزا ولاعب الوسط جورجينيو ضمن التشكيلة الأساسية.
وفاز أيضًا منتخب جورجيا على حساب الجبل الأسود بنتيجة 3-1 كما فاز منتخب سلوفاكيا على ويلز بنتيجة 4-0.