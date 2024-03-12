للعام الثاني تواليا.. أستون فيلا ينظم إفطاراً جماعياً للمسلمين في شهر رمضان

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن الإفطار هو الثاني على التوالي، بعدما حضر الحدث أكثر من 500 شخص في عام 2023، مع 70 متطوعاً من مشروع الخيمة الرمضانية وموظفي أستون فيلا الذين ساعدوا في تنظيمه.

وكان تشيلسي أول نادٍ من أندية البريميرليغ يستضيف إفطاراً مفتوحاً، وذلك في العام الماضي.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بعد 28 جولة من المسابقة.