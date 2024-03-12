للعام الثاني تواليا.. أستون فيلا ينظم إفطاراً جماعياً للمسلمين في شهر رمضان
يحتل أستون فيلا المركز الرابع
حرص نادي أستون فيلا الإنجليزي على تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان على أرض ملعب الفريق "فيلا بارك"، للعام الثاني على التوالي.
وقال أستون فيلا، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "يعرب النادي عن فخره باستضافة حفل إفطار مفتوح، إذ يزيد ذلك من الانسجام المجتمعي والانتماء، وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار".
وأشار النادي الإنجليزي إلى أن الإفطار هو الثاني على التوالي، بعدما حضر الحدث أكثر من 500 شخص في عام 2023، مع 70 متطوعاً من مشروع الخيمة الرمضانية وموظفي أستون فيلا الذين ساعدوا في تنظيمه.
وكان تشيلسي أول نادٍ من أندية البريميرليغ يستضيف إفطاراً مفتوحاً، وذلك في العام الماضي.
ويحتل أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بعد 28 جولة من المسابقة.