صدمة كبيرة لبرشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان
تلقى نادي برشلونة صدمة كبيرة بعد تأكد إصابة كوندي، نجم الفريق، في المواجهة التي جمعت منتخب بلاده فرنسا بنظيره الألماني، مساء السبت.
وقالت تقارير عقب المباراة، إن كوندي يعاني من تورم خفيف في الكاحل.
ولم يكشف النادي أو المنتخب عن تفاصيل الإصابة ومدى قوتها وهل ستبعد اللاعب عن مباراة برشلونة المقبلة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أم لا.
ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه برشلونة، يوم 10 أبريل المقبل، على ملعب بارك دي برانس في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
بينما تقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، يوم 16 أبريل في إسبانيا.
وأسقط منتخب ألمانيا مضيفه فرنسا، بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب نادي أولمبيك ليون، مساء السبت.
سجل فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز هدفي المنتخب الألماني في الدقيقتين 1 و49.