صدمة كبيرة لبرشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

تلقى نادي برشلونة صدمة كبيرة بعد تأكد إصابة كوندي، نجم الفريق، في المواجهة التي جمعت منتخب بلاده فرنسا بنظيره الألماني، مساء السبت.

وقالت تقارير عقب المباراة، إن كوندي يعاني من تورم خفيف في الكاحل.

ولم يكشف النادي أو المنتخب عن تفاصيل الإصابة ومدى قوتها وهل ستبعد اللاعب عن مباراة برشلونة المقبلة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أم لا.