مبابي يكشف خططه لزيارة الجزائر
كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن تخطيطه لزيارة الجزائر مسقط رأس والدته فايزة العماري.
وأكد مبابي زيارة الجزائر بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان في موسمه الأخير مع النادي الفرنسي.
وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار": "نحن بصدد دراسة وضع برنامج زيارتي إلى الجزائر، هناك العديد من المشاريع التي سنقوم بها عند القيام بهذه الزيارة".
وأضاف: "لأكون صريحا، نحاول التحضير لهذه الزيارة، لكنني حاليا أركز على منافسة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لأنها تتطلب الكثير من الطاقة والتركيز".
وتابع هداف باريس سان جيرمان التاريخي: بكل تأكيد نحضر للعديد من المشاريع الخيرية عند زيارة الجزائر، وعند الاقتراب من هذه الخطوة ستكونون أول من يعلم بالزيارة".
وأتم: "بكل تأكيد سيكون فصل صيف مشوقا، سأقوم بالعديد من المشاريع في بلدان أخرى ومتشوق للقيام بها وأنا أحمل لقب دوري أبطال أوروبا".
وفي أبريل الماضي كشفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي نيتها تمويل عدة مشاريع في مدينة بجاية الجزائرية.
وتنوي فايزة العماري تمويل ثلاثة مشاريع رياضية بمسقط رأسها ببلدية فرعون في مدينة بجاية من خلال الجمعية الخيرية "Inspired by Kylian Mbappé".
وتستهدف والدة مبابي تشييد ملاعب لكرة القدم في قرى تفرتين، ثاقما، وبناء ملعب آخر لكرة القدم بمسقط رأسها، بقرية ثيزي.
كما تنوي فايزة العماري ذات الأصول الجزائرية تمويل مشروع آخر يمكن في دار للصناعات الحرفية لفائدة النساء الماكثات في البيوت ببلدية فرعون.
ودخلت فايزة العماري الجزائر برفقة قافلة من الأطفال، في إطار جولة سياحية في بعض المدن الجزائرية، وقد تم تكريمها في حفل مميز.