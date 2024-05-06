مبابي يكشف خططه لزيارة الجزائر

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن تخطيطه لزيارة الجزائر مسقط رأس والدته فايزة العماري.

وأكد مبابي زيارة الجزائر بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان في موسمه الأخير مع النادي الفرنسي.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار": "نحن بصدد دراسة وضع برنامج زيارتي إلى الجزائر، هناك العديد من المشاريع التي سنقوم بها عند القيام بهذه الزيارة".

وأضاف: "لأكون صريحا، نحاول التحضير لهذه الزيارة، لكنني حاليا أركز على منافسة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لأنها تتطلب الكثير من الطاقة والتركيز".

وتابع هداف باريس سان جيرمان التاريخي: بكل تأكيد نحضر للعديد من المشاريع الخيرية عند زيارة الجزائر، وعند الاقتراب من هذه الخطوة ستكونون أول من يعلم بالزيارة".