الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
يواجه الأهلي منافسه الزمالك، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية لكأس مصر 2022/2023.
وتقام المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.
وتنقل قمة الأهلي والزمالك على MBC مصر، وON Time Sports 1 HD.
وآخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر كانت موسم 2020/2021، وفاز فيها الزمالك 2/1.
والأهلي أكثر فريق تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 38 لقبًا، آخرها لقب النسخة الأخيرة موسم 2021/2022، مقابل 28 لقبًا للزمالك آخرها لقب موسم 2020/2021.
ومنذ العام 2007، لم ينجح الأهلي في التفوق على الزمالك في نهائي كأس مصر، وفاز الأبيض 2/0 في نهائي موسم 2014/2015، ثم فاز 3/1 في نهائي 2015/2016، وأخيرا فاز 2/1 موسم 2021/2022.
وسبق أن قاد المدرب السويسري مارسيل كولر الأهلي في 3 مباريات أمام الزمالك، فاز فيها الأهلي جميعا.
وفاز كولر مع الأهلي على الزمالك 2/0 في كأس السوبر المصري، ثم 3/0 في الدور الأول من الدوري المصري للموسم الماضي، و4/1 في الدور الثاني.
وسيتجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك الشهر المقبل في الدوري المصري.