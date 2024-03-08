من مواجهة سابقة بين الفريقين
من مواجهة سابقة بين الفريقينgettyimages

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلاقي الزمالك على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

يواجه الأهلي منافسه الزمالك، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية لكأس مصر 2022/2023.

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل قمة الأهلي والزمالك على MBC مصر، وON Time Sports 1 HD.

وآخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر كانت موسم 2020/2021، وفاز فيها الزمالك 2/1.

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والأهلي أكثر فريق تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 38 لقبًا، آخرها لقب النسخة الأخيرة موسم 2021/2022، مقابل 28 لقبًا للزمالك آخرها لقب موسم 2020/2021.

ومنذ العام 2007، لم ينجح الأهلي في التفوق على الزمالك في نهائي كأس مصر، وفاز الأبيض 2/0 في نهائي موسم 2014/2015، ثم فاز 3/1 في نهائي 2015/2016، وأخيرا فاز 2/1 موسم 2021/2022.

وسبق أن قاد المدرب السويسري مارسيل كولر الأهلي في 3 مباريات أمام الزمالك، فاز فيها الأهلي جميعا.

وفاز كولر مع الأهلي على الزمالك 2/0 في كأس السوبر المصري، ثم 3/0 في الدور الأول من الدوري المصري للموسم الماضي، و4/1 في الدور الثاني.

وسيتجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك الشهر المقبل في الدوري المصري.

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