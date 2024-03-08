الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

والأهلي أكثر فريق تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 38 لقبًا، آخرها لقب النسخة الأخيرة موسم 2021/2022، مقابل 28 لقبًا للزمالك آخرها لقب موسم 2020/2021.

ومنذ العام 2007، لم ينجح الأهلي في التفوق على الزمالك في نهائي كأس مصر، وفاز الأبيض 2/0 في نهائي موسم 2014/2015، ثم فاز 3/1 في نهائي 2015/2016، وأخيرا فاز 2/1 موسم 2021/2022.

وسبق أن قاد المدرب السويسري مارسيل كولر الأهلي في 3 مباريات أمام الزمالك، فاز فيها الأهلي جميعا.

وفاز كولر مع الأهلي على الزمالك 2/0 في كأس السوبر المصري، ثم 3/0 في الدور الأول من الدوري المصري للموسم الماضي، و4/1 في الدور الثاني.

وسيتجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك الشهر المقبل في الدوري المصري.