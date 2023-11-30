بعد شهرين من تعيينه.. ليون ينفصل عن فابيو غروسو

وقال النادي في بيان: "يود أولمبيك ليون أن يشكر فابيو غروسو ومساعديه على تفانيهم واحترافيتهم منذ توليهم تدريب الفريق".

وتولى غروسو لاعب إيطاليا السابق، الذي لعب مع ليون بين عامي 2007 و2009، المسؤولية في سبتمبر أيلول الماضي بدلا من لوران بلان.

وحقق ليون فوزه الأول في الدوري هذا الموسم تحت قيادة غروسو وكان على حساب ستاد رين في وقت سابق من هذا الشهر لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق على الابتعاد عن قاع الترتيب.

ويحل ليون ضيفا على لانس بعد غد السبت.