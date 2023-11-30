بعد شهرين من تعيينه.. ليون ينفصل عن فابيو غروسو
أعلن أولمبيك ليون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس انفصاله عن المدرب فابيو غروسو لسوء النتائج.
وخسر غروسو مباراته الأخيرة في الدوري 0/2 أمام ضيفه ليل ليظل ليون في المركز الأخير وله سبع نقاط بعد 12 مباراة مبتعدا عن منطقة الأمان بفارق خمس نقاط.
وفي 7 مباريات لغروسو مع ليون فاز الفريق مرة وحيدة وتعادل مرتين وخسر 4 مرات.
وسيحل بيير ساج مدرب فريق الشباب محل المدرب الإيطالي البالغ عمره 46 عاما.
وقال النادي في بيان: "يود أولمبيك ليون أن يشكر فابيو غروسو ومساعديه على تفانيهم واحترافيتهم منذ توليهم تدريب الفريق".
وتولى غروسو لاعب إيطاليا السابق، الذي لعب مع ليون بين عامي 2007 و2009، المسؤولية في سبتمبر أيلول الماضي بدلا من لوران بلان.
وحقق ليون فوزه الأول في الدوري هذا الموسم تحت قيادة غروسو وكان على حساب ستاد رين في وقت سابق من هذا الشهر لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق على الابتعاد عن قاع الترتيب.
ويحل ليون ضيفا على لانس بعد غد السبت.