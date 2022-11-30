مباراة تونس وفرنسا.. مشجع يقتحم الملعب بعلم فلسطين والأمن ينجح في الإمساك به (فيديو)
اقتحم أحد الجماهير التونسية أرضية ملعب "المدينة التعليمية" ممسكًا بعلم فلسطين، خلال مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وفي الشوط الثاني نزل أحد الجماهير التونسية إلى أرض الملعب، وقام بالجري وسط اللاعبين وهو يحمل العلم الفلسطيني.
وقام أمن الملعب بمحاوطة المشجع والإمساك به وإخراجه من الملعب على الفور.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن أضاع المنتخب التونسي أكثر من فرصة.
وفي الشوط الثاني تقدم وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس بهدف رائع لصالح فريقه في شباك فرنسا، خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين.
واستلم وهبي الخزري الكرة في الدقيقة 53 ومن هجمة راوغ عددا من مدافعي فرنسا، وأحرز الهدف الأول للمنتخب التونسي.
واعتقد نادر الغندري أنه سجل هدفا لتونس بعد مرور ثماني دقائق مستفيدا من ركلة حرة، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.
وحاولت تونس الضغط واستغلال مشاركة فرنسا بالعديد من اللاعبين البدلاء لكن النتيجة لم تتغير.