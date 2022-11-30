مباراة تونس وفرنسا.. مشجع يقتحم الملعب بعلم فلسطين والأمن ينجح في الإمساك به (فيديو)

اقتحم أحد الجماهير التونسية أرضية ملعب "المدينة التعليمية" ممسكًا بعلم فلسطين، خلال مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وفي الشوط الثاني نزل أحد الجماهير التونسية إلى أرض الملعب، وقام بالجري وسط اللاعبين وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وقام أمن الملعب بمحاوطة المشجع والإمساك به وإخراجه من الملعب على الفور.