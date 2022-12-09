مشكلة تواجه برشلونة في التعاقد مع راموس صاحب أول هاتريك في كأس العالم
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة قد يتجه للتعاقد مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس لتعويض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وبات جونكالو راموس حديث كرة القدم العالمية بعد خروج كريستيانو رونالدو أمام سويسرا وشارك غونزالو راموس بدلا عنه حيث سجل أول هاتريك، والوحيد حتى الآن في كأس العالم 2022.
وبحسب "سبورت" كان مهاجم بنفيكا البالغ من العمر 21 عامًا قريبًا جدًا من اللعب هذا الموسم لبرشلونة، والأكثر من ذلك، وكانت السكرتارية الفنية تراقبه بعناية شديدة في بداية رائعة للموسم.
وكان خورخي مينديز هو الشخص الذي وضع اسم جونكالو راموس على الطاولة في الشهر الأخير من شهر أغسطس.
وفي الواقع إذا كان قد غادر ممفيس ديباي النادي، وهو ما كان على وشك الحدوث، لكان برشلونة قد ذهب لمهاجم بنفيكا.
ومع بقاء المهاجم الهولندي، الذي لم يساهم بأي شيء تقريبًا هذا الموسم لفريق تشافي، قرر مدرب النادي وضع العدسة على جونكالو راموس والذي يتقدم بشكل واضح.
ولعب راموس هذا الموسم بالفعل 24 مباراة مع بنفيكا، سجل فيها 17 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، وبالتالي فهو يمتلك متوسط مشاركة هدف واحد كل مباراة.
وقالت "سبورت" إن برشلونة يعتبر أن راموس مهاجم يمكنه أن يتقدم بشكل جيد لتزويد ليفاندوفسكي عند الضرورة.
ويتمركز راموس بشكل جيد داخل المنطقة في المساحات الضيقة ولديه الإمكانيات التي يجب أن يمتلكها المهاجم المميز في كرة القدم اليوم.
ويمكن لبنفيكا أن يحصل على مزيد من الأموال من بيع راموس على غرار داروين نونيز أو جواو فيليكس أو روبن دياز أو جواو كانسيلو أو برناردو سيلفا.