مشكلة تواجه برشلونة في التعاقد مع راموس صاحب أول هاتريك في كأس العالم

وبحسب "سبورت" كان مهاجم بنفيكا البالغ من العمر 21 عامًا قريبًا جدًا من اللعب هذا الموسم لبرشلونة، والأكثر من ذلك، وكانت السكرتارية الفنية تراقبه بعناية شديدة في بداية رائعة للموسم.

وكان خورخي مينديز هو الشخص الذي وضع اسم جونكالو راموس على الطاولة في الشهر الأخير من شهر أغسطس.