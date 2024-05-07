زميل وشى به.. مهاجم مانشستر يونايتد يتورط في إهانة تين هاغ

وظهرت مشاكل مانشستر يونايتد هذا الموسم مرة أخرى بعد هزيمته 4-صفر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الإثنين.

ونشرت شبكة "غلوب سبورت" البرازيلية تقريرًا قالت فيه، إن أنتوني يواجه شبح عقوبة الإيقاف عن المشاركة مع مانشستر يونايتد بسبب السخرية من مدربه إريك تين هاغ.

وقالت الشبكة إن أنتوني أطلق وصفًا على مدربه إيريك تين هاغ بأنه: "رأس البيضة الأصلع".

وأضافت: "هذا اللقب أطلقه أنتوني، خلال المحادثة الجماعية الخاصة بفريق مانشستر يونايتد على برنامج واتس آب".

وتابعت: "التقط أحد لاعبي مانشستر يونايتد، صورة للمحادثة، وأرسلها للهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق، ومن المقرر أن يواجه المدرب الهولندي، لاعب الفريق البرازيلي، من أجل التحدث معه بشأن الواقعة".

ولم تكشف الشبكة اسم اللاعب المتورط في الوشاية بزميله.