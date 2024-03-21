برشلونة ينجو من أزمة كبيرة في الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف تشافي هيرناندز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراتين فقط بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام أتلتيكو مدريد.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميترو بوليتانو بثلاثة أهداف دون رد لكن المباراة شهدت طرد تشافي لاعتراضه على الحكم.

وبذلك لن يكون تشافي متواجدًا على دكة البدلاء في مباراتي لاس بالماس وقادش.

وانتاب القلق مسؤولي برشلونة قبل إعلان عقوبة تشافي خوفًا من وصولها إلى 3 مباريات، ما كان يعني حرمان المدرب من قيادة الفريق أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

ومنذ قيادته نادي برشلونة حصل تشافي على بطاقتين حمراوين.