نهائي أمم أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تستمر، اليوم الأحد، المنافسات الكروية المثيرة حول العالم، حيث يقام نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بين نيجيريا وكوت ديفوار صاحب الأرض ومستضيف البطولة.
وفي الدوري الإسباني مباراة قوية تجمع إشبيلية بأتلتيكو مدريد، فيما يختتم برشلونة الأمسية بمواجهة غرناطة.
وفي الدوري الإنجليزي مباراتان قويتان، الأولى بين وست هام وآرسنال، والثانية بين أستون فيلا ومانشستر يونايتد.
وفي إيطاليا، مباراة قمة في الدوري بين ميلان ونابولي.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
كأس أمم أفريقيا:
نيجيريا VS كوت ديفوار - 11:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.
الدوري الإسباني:
خيتافي VS سيلتا فيغو - 04:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
ريال مايوركا VS رايو فاليكانو - 06:15 مساء - beIN SPORTS HD3.
إشبيلية VS أتلتيكو مدريد - 08:30 مساء - beIN SPORTS HD3.
برشلونة VS غرناطة - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
الدوري الإيطالي:
فيورنتينا VS فروسينوني - 02:30 مساء - AD SPORTS Premium 1.
بولونا VS ليتشي - 05:00 مساء - AD SPORTS Premium 2.
مونزا VS هيلاس فيرونا - 05:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
جنوى VS أتالانتا - 08:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
ميلان VS نابولي - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري الألماني:
شتوتغارت VS ماينز - 05:30 مساء - beIN SPORTS HD.
هوفنهايم VS كولن - 07:30 مساء - beIN SPORTS HD.
الدوري الإنجليزي:
وست هام VS آرسنال - 05:00 مساء - beIN SPORTS HD.
أستون فيلا VS مانشستر يونايتد - 07:30 مساء - beIN SPORTS HD.