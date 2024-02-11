نهائي أمم أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستمر، اليوم الأحد، المنافسات الكروية المثيرة حول العالم، حيث يقام نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بين نيجيريا وكوت ديفوار صاحب الأرض ومستضيف البطولة.

وفي الدوري الإسباني مباراة قوية تجمع إشبيلية بأتلتيكو مدريد، فيما يختتم برشلونة الأمسية بمواجهة غرناطة.

وفي الدوري الإنجليزي مباراتان قويتان، الأولى بين وست هام وآرسنال، والثانية بين أستون فيلا ومانشستر يونايتد.

وفي إيطاليا، مباراة قمة في الدوري بين ميلان ونابولي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: