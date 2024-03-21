موراي يسعى لتحقيق "شيء لم ينجح فيه" هذا الموسم

فاز البريطاني المخضرم آندي موراي على الإيطالي ماتيو بريتيني 4-6 و6-3 و6-4 الليلة الماضية ليتأهل للدور الثاني في منافسات بطولة ميامي المفتوحة للتنس بولاية فلوريدا إذ سيحاول تحقيق شيء لم ينجح في تحقيقه خلال الموسم الحالي هو الفوز بمباراتين متتاليتين.

وبدأ موراي الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى الموسم الحالي بخسارة مباراته الأولى في أول أربع بطولات من بينها أستراليا المفتوحة لكنه الآن تقدم للدور الثاني في آخر أربع بطولات شارك فيها رغم أنه فشل حتى الآن في تخطى الحاجز الثاني.

وبهذا الفوز حقق موراي (36 عاما) انجازا إذ أصبح ثالث لاعب مستمر في البطولات يحقق 30 فوزا في البطولة بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش (44 فوزا) والِإسباني رافائيل نادال (40 فوزا).

وقال موراي في مقابلة على جانب الملعب بعد الانتصار "بالتأكيد كان الفوز مهما جدا بالنسبة لي.

"بدأت ببطء بعض الشيء لكني أعتقد جازما أنني قدمت أداء جيدا بداية من منتصف المجموعة الأولى وحتى نهاية المباراة."

وبدأ موراي المباراة بصورة بطيئة بينما قدم بريتيني أداء قويا في المجموعة الأولى رغم أنها كانت المشاركة الأولى له منذ أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة.

وتحولت دفة المباراة في المجموعة الثانية إذ تراجع أداء بريتيني (27 عاما) بينما استعاد موراي إيقاعه وتقدم 5-2.

وفي شوط إرساله التالي ارتكب بريتيني خطأ مزدوجا وبدا ضعيفا وتدخل طبيب البطولة بينما توقف اللعب لمدة أربع دقائق تلقى خلالها اللاعب الإيطالي رعاية طبية وتم خلالها قياس ضغط دمه.

وبعد ذلك حسم موراي المجموعة الثانية لتمتد المباراة لمجموعة فاصلة بينما غادر بريتيني الملعب للخضوع لمزيد من الفحوص.

وتقدم موراي الذي سبق له التتويج باللقب في ميامي مرتين 2-صفر بعد كسر إرسال المنافس الإيطالي في أول فرصة.

وبعد ذلك حاول بريتيني العودة لكنه فشل في ثلاث فرص لكسر الإرسال بينما حسم موراي النتيجة بضربة بخلفية ناجحة ورفع بعدها قبضته احتفالا بالفوز.

وقال موراي الذي سيلتقي في الدور المقبل مع الأرجنتيني توماس مارتن إتشفيري "نجحت في خلق الكثير من الفرص بينما واجه هو بعض الصعوبات في نهاية المجموعة الثانية وبداية المجموعة الثالثة.

"استفدت أنا من هذا وبدأت بقوة في المجموعة الثالثة ونجحت في حسمها في النهاية."