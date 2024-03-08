رد فعل بيلينغهام بعد دخول مفاجئ لزيدان (فيديو)

ولم يخفِ بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عامًا، إعجابه بزيدان، وقال إنه كان "مثل طفل" عندما التقى بالأيقونة لأول مرة خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022، لكنه كان يتمتع بشخصية رائعة ومتماسكة إلى جانب اللاعب السابق والمدرب الحالي.

وفي الإعلان ارتدى بيلينغهام زوجًا من أحذية "Adidas Predators".

ومع تعليق على الإعلان "فريق واحد، جيلان، ثلاثة خطوط"، كشفت شركة "أديداس" عن الصور على وسائل التواصل الاجتماع، وحصلت على رد فعل إيجابي من المشجعين المذهولين.

وكتب أسطورة أرسنال إيان رايت، "حسنًا!!"، ردًّا على الإعلان، بينما رد نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند بالرموز التعبيرية الباردة المتجمدة.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 113 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي أسهم بيلينغهام بـ29 هدفًا في 31 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 20 هدفًا وصنع تسعة.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه 2/1 في مجموع المباراتين على لايبزيغ.