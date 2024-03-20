ماكغريغور يكشف موعد عودته لحلبة الفنون القتالية المختلطة

أعلن بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة كونور مكجريجور موعد عودته إلى حلبات النزال في البطولة الختامية للفنون القتالية (UFC)، وذلك بمناسبة العرض قبل الأول لفيلم "رواد تو هاوس" (حانة على الطريق) الذي يلعب فيه دور البطولة مع المقاتل جيك جيلنهال.

وفي الوقت الذي استمرت فيه التكهنات بشأن عودة بطل العالم السابق لفئتي الوزن الخفيف لنزالات الفنون القتالية المختلطة (UFC)، بعد تأجيلها أواخر العام الماضي، قال كونور ماكغريغور، في تصريحات نقلتها شبكة "إي أس بي أن" (ESPN)، إنه سيجدد العهد مع حلبات النزال في يونيو 2024 عندما يلتقي الملاكم الأمريكي مايكل تشاندلر، وذلك بعد نحو 3 سنوات من الغياب، إذ إن الملاكم الأيرلندي لم يخض أي نزال منذ يوليو 2021 بسبب إصابة في ساقه تعرّض لها في نزاله ضد داستن بوارييه.

ورغم أن دانا وايت، رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة العالمي، نفى أن تكون عودة ماكغريغور إلى أجواء القتال في الصيف المقبل، ما لم يتم التأكد من فئة وزنه.

في المقابل، دحض البطل الإيرلندي ادعاءات دانا وايت بحسب قوله، مشددا على أن عودته الصيف القادم إلى حلبة النزال أمر لا نزاع حوله، حتى وإن كان وزنه غير دقيق حتى الآن.

وقال ماكغريغور: "لم أتحقق من الوزن، آخر مرة قمت فيها بوزن في نزال رسمي كانت منذ فترة طويلة، لكنني سأرى أين أنا تحديدا، لكن لدي أخبار رائعة بشأن موعد عودتي للقتال."