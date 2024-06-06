عضو بمجلس إدارة الزمالك يكشف أسباب إخفاق ألعاب الصالات

كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، الأسباب الرئيسة التي تقف وراء سوء نتائج وإخفاقات الفرق الرياضية بالقلعة البيضاء في ألعاب الصالات، خلال الموسم الجاري.

وفشلت جميع فرق الألعاب الأخرى بنادي الزمالك في تحقيق أي بطولة، سوى فوز فريق الكرة الطائرة للسيدات بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية: "حزين أكثر من جماهير الزمالك على الإخفاقات التي حدثت لألعاب الصالات، ولكن من حقي شرح أسباب أي إخفاق، وجمهور الزمالك جزأين، الأول يريد الفوز دائمًا وهؤلاء نعتذر لهم ونؤكد أننا سنحاول حل الأزمات، والجزء الآخر من الجماهير يهتم بالتفاصيل وماذا حدث، وهؤلاء من سأشرح لهم".

وأضاف: "أعترف أن هناك خطأ وقعنا فيه في البداية، طوال عمري لا أقول أنا عملت أو أنا كسبت، لأننا نعمل بشكل جماعي، ونحن في مجلس الزمالك نعمل جميعًا كفريق واحد والمجلس هو المسؤول".

وتابع: "الخطأ الذي وقعنا فيه، كان من المفترض أن نعمل شيئا من اثنين، إما أن نترك كل شيء كما هو، وبعد انتهاء الموسم نرى ماذا سيحدث، لكن لو كنا اتخذنا هذا القرار في لعبة مثل كرة اليد، ولم نحافظ على اللاعبين كان الوضع سيكون أسوأ".