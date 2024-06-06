عضو بمجلس إدارة الزمالك يكشف أسباب إخفاق ألعاب الصالات
كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، الأسباب الرئيسة التي تقف وراء سوء نتائج وإخفاقات الفرق الرياضية بالقلعة البيضاء في ألعاب الصالات، خلال الموسم الجاري.
وفشلت جميع فرق الألعاب الأخرى بنادي الزمالك في تحقيق أي بطولة، سوى فوز فريق الكرة الطائرة للسيدات بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية: "حزين أكثر من جماهير الزمالك على الإخفاقات التي حدثت لألعاب الصالات، ولكن من حقي شرح أسباب أي إخفاق، وجمهور الزمالك جزأين، الأول يريد الفوز دائمًا وهؤلاء نعتذر لهم ونؤكد أننا سنحاول حل الأزمات، والجزء الآخر من الجماهير يهتم بالتفاصيل وماذا حدث، وهؤلاء من سأشرح لهم".
وأضاف: "أعترف أن هناك خطأ وقعنا فيه في البداية، طوال عمري لا أقول أنا عملت أو أنا كسبت، لأننا نعمل بشكل جماعي، ونحن في مجلس الزمالك نعمل جميعًا كفريق واحد والمجلس هو المسؤول".
وتابع: "الخطأ الذي وقعنا فيه، كان من المفترض أن نعمل شيئا من اثنين، إما أن نترك كل شيء كما هو، وبعد انتهاء الموسم نرى ماذا سيحدث، لكن لو كنا اتخذنا هذا القرار في لعبة مثل كرة اليد، ولم نحافظ على اللاعبين كان الوضع سيكون أسوأ".
وعن فريق الكرة الطائرة، أوضح: "هل يعلم الجمهور أن في آخر سنتين رحل 6 لاعبين، الأهلي يزيد ونحن نقل، هل تتخيل إننا سنفوز، والجزء الثاني أننا نحاول اللحاق بأي شيء، وهذا ما فعلناه، لكن الناس تنسى إننا بدأنا الموسم بوقف القيد في كل الألعاب، كما أن هناك ديونا على الاتحادات حوالي 35 مليون جنيه".
واستطرد: "دفعنا من الـ35 مليونًا حوالي 15 مليونًا للاتحادات، أنا لا أقول شماعات، لكن أشرح الأسباب التي أكدت لما وصلنا إليه".
وأشار: "كانت هناك مستحقات للاعبين لم تُصرف من 2022، إجمالي مستحقات اللاعبين الصافي 107 ملايين جنيه، دفعنا حوالي 40% منها في الثلاثة ألعاب: اليد والطائرة والسلة".
وشدد عضو مجلس الزمالك: "اللاعبون لهم مستحقات قديمة وجديدة، وعندما تدخل أموال نعطيهم جزءًا منها، وأشكر اللاعبين الذين تحملوا، والناس فهمت أن المجلس عندما جاء كان معه عصا سحرية، لكن المفروض أن يكون هناك منطق بأن هذا المجلس جاء من أجل العمل، لو وجدتني أجلس في منزلي قل ما تريد، لكن نحن تقريبًا لا نذهب لبيوتنا، ولا نعمل عملنا الخاص، لكي نحل الأزمات".
واختتم: "نحن نُقاتل على كل بطولة، أبناء الزمالك لا يلعبون إلا على المركز الأول، الثاني مثل الأخير، لكن يكون مُخطئا أي رياضي مسؤول قال أنا سأدخل لأفوز بهذه البطولة، الناس الذين يفهمون الرياضة يقولون أنت تفعل ما عليك والنتيجة عند الله، وإن شاء الله سنبذل أقصى مجهود لنفوز في كل البطولات لكل الألعاب في الفترة المقبلة".