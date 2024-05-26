"اللي جاي أقوى".. الوليد بن طلال يقدم وعدا بارزا لجماهير الهلال

الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قبل 3 جولات من نهايته.

واحتفل نادي الهلال بلقب الدوري السعودي التاسع عشر في تاريخه على ملعب المملكة أرينا في العاصمة "الرياض"، بحضور وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.

وسلّم وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائد الهلال سلمان الفرج كأس البطولة.

كما رفع جمهور الهلال "تيفو" كُتب عليه رقم 19، في إشارة إلى اللقب التاسع عشر لـ"الزعيم" في تاريخ الدوري السعودي.

وفي تعليقه على تغريدة لنادي الهلال، بشأن تكريم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لـ"الزعيم" بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، قال الأمير الوليد بن طلال: "اللي جاي أقوى".