"اللي جاي أقوى".. الوليد بن طلال يقدم وعدا بارزا لجماهير الهلال
وعد الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي لنادي الهلال السعودي، جماهير نادي الهلال بأن يكون الفريق "أقوى" خلال الموسم المقبل.
الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قبل 3 جولات من نهايته.
واحتفل نادي الهلال بلقب الدوري السعودي التاسع عشر في تاريخه على ملعب المملكة أرينا في العاصمة "الرياض"، بحضور وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.
وسلّم وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائد الهلال سلمان الفرج كأس البطولة.
كما رفع جمهور الهلال "تيفو" كُتب عليه رقم 19، في إشارة إلى اللقب التاسع عشر لـ"الزعيم" في تاريخ الدوري السعودي.
وفي تعليقه على تغريدة لنادي الهلال، بشأن تكريم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لـ"الزعيم" بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، قال الأمير الوليد بن طلال: "اللي جاي أقوى".
ودخل الهلال التاريخ بتحقيقه 34 انتصارًا متتاليًا في جميع بطولات الموسم الجاري، قبل أن تتوقف السلسلة بخسارته أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-4، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتسلّم فهد بن نافل، رئيس شركة نادي الهلال، إلى جانب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، شهادة الاعتراف من الموسوعة.