الكونغو الديموقراطية تفجر المفاجأة وتُقصي مصر من أمم أفريقيا

افتتحت الكونغو الديمقراطية التسجيل في المباراة بعد مرور 37 دقيقة عبر ميشاك إيليا إثر خطأ جماعي فادح للاعبي مصر أثناء تنفيذ رمية تماس.

لكن مصطفى محمد تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد حجازي.