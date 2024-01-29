الكونغو الديموقراطية تفجر المفاجأة وتُقصي مصر من أمم أفريقيا
ركلات الترجيح تبتسم للكونغو على حساب مصر
أهدر محمد أبو جبل ركلة ترجيح لتودع مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الستة عشر اليوم الأحد.
أبوجبل فشل في التصدي لأي ركلة ترجيح، وأضاح واحدة ما تسبب في خروج منتخب مصر من البطولة.
افتتحت الكونغو الديمقراطية التسجيل في المباراة بعد مرور 37 دقيقة عبر ميشاك إيليا إثر خطأ جماعي فادح للاعبي مصر أثناء تنفيذ رمية تماس.
لكن مصطفى محمد تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد حجازي.
وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا مع غينيا في دور الثمانية من البطولة، والذي تغلب 1-صفر على غينيا الاستوائية في وقت سابق من اليوم.