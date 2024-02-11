فايزة العماري عنيدة.. والدة مبابي تصدم ريال مدريد
قالت صحيفة "ماركا" إن فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي، تريد فرض شروطها في صفقة انتقاله إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويريد اللعب لريال مدريد، كما ذكرت الصحيفة.
وكان مبابي قد أرسل خطابا لباريس سان جيرمان في يونيو الماضي يبلغ فيه النادي أنه لن يجدد عقده لما بعد يونيو 2024، رغم وجود بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025.
لكن "ماركا" أوضحت أن تعاقد ريال مدريد مع مبابي لن يكون سهلا، رغم أن مبابي قد يكون اتخذ قراره بشأن مستقبله، ولو أنه لم يُعلن عنه بعد.
وذكرت الصحيفة أن الكرة الآن في ملعب ريال مدريد، لكن طريق الميرنغي لإتمام الصفقة لن يكون مفروشا بالورود، خاصة إذا أصر ريال مدريد على أن كل شيء سيتم هذه المرة وفقًا لشروطه هو.
وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن ريال مدريد يُصدم بفايزة العماري، العنيدة، التي تريد أيضًا فرض شروطها.
وأكدت "ماركا" أن مطالب فايزة العماري بعيدة عما يقدمه ريال مدريد، وقالت ممثلة مبابي، في تصريح قبل أيام عن راتب اللاعب: "ليس هناك خجل، لو كان بإمكاننا الحصول على 10 مليارات يورو، لكنا أخذناها، النظام هو الذي يتطلب ذلك".
موقف باريس سان جيرمان
من جانبه، يبدو باريس سان جيرمان هادئا بشأن مستقبل مبابي، ويدرك أن الكرة في ملعب ريال مدريد.
لكن طالما أن مبابي لم يوقّع على أي شيء، فإن باريس سان جيرمان يتوخى الحذر، إذ إن رغبة ناصر الخليفي ولويس كامبوس ولويس إنريكي هي بقاء مبابي.
وكشفت "ماركا" أن باريس سان جيرمان يتفهم أي قرار يتخذه مبابي، سواء بإنهاء فترة وجوده في فرنسا أو قبول عرض التجديد المقدم من الخليفي، لكن النادي يعتبر أنه أهم من مبابي وأي لاعب آخر.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن ريال مدريد يريد ضم مبابي، ويريد باريس سان جيرمان بقاءه، لكن كلا الطرفين يقولان إن استدامة نادييهما وتوازنهما فوق كل شيء.