فايزة العماري عنيدة.. والدة مبابي تصدم ريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" إن فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي، تريد فرض شروطها في صفقة انتقاله إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويريد اللعب لريال مدريد، كما ذكرت الصحيفة.

وكان مبابي قد أرسل خطابا لباريس سان جيرمان في يونيو الماضي يبلغ فيه النادي أنه لن يجدد عقده لما بعد يونيو 2024، رغم وجود بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025.

لكن "ماركا" أوضحت أن تعاقد ريال مدريد مع مبابي لن يكون سهلا، رغم أن مبابي قد يكون اتخذ قراره بشأن مستقبله، ولو أنه لم يُعلن عنه بعد.