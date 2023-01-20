رسميا.. برشلونة يعلن انتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد
الاتفاقية تتضمن خيار شراء تفضيلي ولكن ليس إلزاميًا للاعب يانيك كاراسكو.
أعلن برشلونة رسميًا انتقال مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد.
وقال برشلونة عبر "تويتر": "توصل برشلونة وأتليتكو مدريد إلى اتفاق لنقل اللاعب ممفيس ديباي مقابل 3 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون متغيرات، تتضمن الاتفاقية خيار شراء تفضيلي ولكن ليس إلزاميًا للاعب يانيك كاراسكو".
وانضم ديباي لبرشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، وواجه اللاعب الدولي الهولندي مشكلات بسبب الإصابة.
وسجل ديباي 14 هدفًا في 42 مباراة مع برشلونة.