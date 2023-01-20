رسميا.. برشلونة يعلن انتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد

وانضم ديباي لبرشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، وواجه اللاعب الدولي الهولندي مشكلات بسبب الإصابة.

وسجل ديباي 14 هدفًا في 42 مباراة مع برشلونة.