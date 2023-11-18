إصابة أونانا خلال مباراة الكاميرون وموريشيوس بتصفيات كأس العالم

وأسهم أونانا في فوز منتخب الكاميرون على موريشيوس 3-صفر في المباراة الأولى لمنتخب بلاده "الأسود غير المروضة" في تصفيات البطولة العالمية المقبلة التي ستقام في أمريكا الشمالية.

لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد تعرضه لإصابة أثناء تصديه للكرة.

ولم يعلق المسؤولون في الكاميرون على حالة أونانا بعد المباراة.

ولم يتضح إذا كان سيسافر مع الفريق إلى ليبيا، حيث سيخوض في بنغازي، الثلاثاء المقبل، مباراته المقبلة بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم.