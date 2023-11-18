إصابة أونانا خلال مباراة الكاميرون وموريشيوس بتصفيات كأس العالم
من المحتمل أن يغيب الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية على ما يبدو،أمس الجمعة، خلال مباراة الكاميرون أمام موريشيوس في تصفيات كأس العالم 2026 في دوالا.
لم يتضح إذا كان سيسافر مع الفريق إلى ليبيا حيث سيخوض في بنغازي، الثلاثاء المقبل، مباراته المقبلة بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم.
وأسهم أونانا في فوز منتخب الكاميرون على موريشيوس 3-صفر في المباراة الأولى لمنتخب بلاده "الأسود غير المروضة" في تصفيات البطولة العالمية المقبلة التي ستقام في أمريكا الشمالية.
لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد تعرضه لإصابة أثناء تصديه للكرة.
ولم يعلق المسؤولون في الكاميرون على حالة أونانا بعد المباراة.
ولم يتضح إذا كان سيسافر مع الفريق إلى ليبيا، حيث سيخوض في بنغازي، الثلاثاء المقبل، مباراته المقبلة بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم.