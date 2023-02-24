ميسي يحذر زميله فيتينيا بعد تدخل خشن في آخر تدريبات سان جيرمان

واستمرت البداية السيئة لباريس سان جيرمان هذا العام عندما خرج من دور الستة عشر لكأس فرنسا على يد أولمبيك مرسيليا ثم الهزيمة من موناكو في الدوري وبايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي في باريس.

ويحل باريس سان جيرمان متصدر الدوري ضيفا على غريمه أولمبيك مرسيليا، صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط، يوم الأحد المقبل ثم يستضيف نانت قبل أن يواجه بايرن ميونخ خارج أرضه في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا حين يسعى لتعويض خسارته ذهابا 1-صفر.

وسيخوض الفريق الفرنسي هذه المباريات بدون نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفوز 4-3 على ليل يوم الأحد الماضي.

وغاب نيمار خلال فترتين طويلتين بسبب إصابته بكسور قبل مواجهة ريال مدريد في دور 16 بدوري الأبطال في 2019 وأمام مانشستر يونايتد بنفس المرحلة في العام التالي، وودع الفريق الفرنسي البطولة في المناسبتين.