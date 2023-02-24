ميسي يحذر زميله فيتينيا بعد تدخل خشن في آخر تدريبات سان جيرمان
يمر فيتينيا بفترة معقدة مع باريس سان جيرمان قبل الكلاسيكو خارج أرضه أمام أولمبيك مرسيليا يوم الأحد المقبل، حيث دخل في احتكاك مع ليونيل ميسي في التدريب الأخير قبل القمة.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنه خلال الحصة التدريبية الأخيرة يوم الخميس حدث اصطدام والتحام قوي بين ميسي والدولي البرتغالي الذي تدخل بعنف على الفائز بكأس العالم 2022.
وفشل الهداف التاريخي لبرشلونة ونجم باريس سان جيرمان الحالي في إخفاء انزعاجه من التدخل الخشن لزميله وطالبه بالهدوء خلال التدريب.
ويعاني الدولي البرتغالي من علاقات متوترة مع نجوم الفريق نيمار وميسي وكيليان مبابي وكذلك مجلس الإدارة، حيث أعرب النجوم الثلاثة عن إحباطهم من أداء فيتينيا.
ويمر الدولي البرتغالي بفترة صعبة في باريس سان جيرمان رغم تعبيره عن رضاه عن بداية الموسم الحالي، لكنه يعاني حاليا بالفريق قبل خوض مباراة مهمة أمام مرسيليا الذي أقصى الفريق الباريسي من كأس فرنسا.
واستمرت البداية السيئة لباريس سان جيرمان هذا العام عندما خرج من دور الستة عشر لكأس فرنسا على يد أولمبيك مرسيليا ثم الهزيمة من موناكو في الدوري وبايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي في باريس.
ويحل باريس سان جيرمان متصدر الدوري ضيفا على غريمه أولمبيك مرسيليا، صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط، يوم الأحد المقبل ثم يستضيف نانت قبل أن يواجه بايرن ميونخ خارج أرضه في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا حين يسعى لتعويض خسارته ذهابا 1-صفر.
وسيخوض الفريق الفرنسي هذه المباريات بدون نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفوز 4-3 على ليل يوم الأحد الماضي.
وغاب نيمار خلال فترتين طويلتين بسبب إصابته بكسور قبل مواجهة ريال مدريد في دور 16 بدوري الأبطال في 2019 وأمام مانشستر يونايتد بنفس المرحلة في العام التالي، وودع الفريق الفرنسي البطولة في المناسبتين.