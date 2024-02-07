ما هو مرض التصلب الضموري اللويحي الذي أصيب به سعيد الحربي؟

ما هو مرض التصلب الضموري اللويحي؟

أدّى هذا المرض الغامض إلى وفاة لاعب نادي النصر السعودي السابق، خالد الزيلعي، وفق ما أعلنه ناديه في وقت سابق.

ويعدّ هذا المرض العصبي من بين أخطر وأكثر الأمراض العصبية تدميرًا، وسبق أن أصيب به عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج وتوفي بسببه العام 2018.

ويتمثل هذا المرض في شلل العضلات التدريجي بسبب تنكس الخلايا العصبية الحركية، وهي الخلايا التي تتحكم في تقلص العضلات، ويؤدي هذا الشلل تدريجيًا إلى فشل الجهاز التنفسي الذي يؤدي عادة إلى الوفاة في حالة عدم وجود مساعدة الجهاز التنفسي في غضون سنتين إلى 5 سنوات.

هذا المرض الذي تظهر أعراضه بشكل عام في سن 50 إلى 60 عامًا، يظل صامتًا قبل ذلك لسنوات عديدة.

وتُجرى حاليًا ما لا يقل عن 150 تجربة سريرية في جميع أنحاء العالم لاختبار علاجات جديدة، لكن في الوقت الحالي هناك دواء واحد فقط مصرح به في فرنسا لمكافحة التصلب الجانبي الضموري وهو "ريلوتكس"، الذي عُرض على المرضى، منذ العام 1996، لكنه لا يمكن أن يوقف المرض.

وفي العام 2017، تم قبول العلاج الثاني لهذا المرض في الولايات المتحدة، وهو "إيدافارون"، وهو مضاد للأكسدة تم تطويره في الأصل لعلاج السكتات الدماغية، لكن آلية عمله ضد التصلب الجانبي الضموري لا تزال غير معروفة.