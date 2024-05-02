الزمالك يواصل مسيرة انتصاراته بالدوري المصري ويتخطى البنك الأهلي

وأنهى البنك الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه أسامة فيصل في الدقيقة 55 لحصوله على إنذارين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء نفذها أحمد سيد (زيزو) بنجاح، بعد سقوط سامسون أكينولا داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع محمد عبد الغني مدافع الفريق الزائر.

وحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من 14 مباراة في المركز 12 في الترتيب، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز 15.