الزمالك يواصل مسيرة انتصاراته بالدوري المصري ويتخطى البنك الأهلي
واصل الزمالك مسيرة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز 1-صفر على ضيفه البنك الأهلي في ختام مباريات الجولة 20 للمسابقة اليوم الخميس.
وأنهى البنك الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه أسامة فيصل في الدقيقة 55 لحصوله على إنذارين.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء نفذها أحمد سيد (زيزو) بنجاح، بعد سقوط سامسون أكينولا داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع محمد عبد الغني مدافع الفريق الزائر.
وحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من 14 مباراة في المركز 12 في الترتيب، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز 15.
وتعادل طلائع الجيش دون أهداف مع مضيفه مودرن فيوتشر في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.
ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس متقدما بفارق نقطتين عن فيوتشر الذي يحتل المركز التاسع.
ويتصدر بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 38 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن المصري ثاني الترتيب وخمس نقاط عن زد صاحب المركز الثالث.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: