ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتجاوز ليستر سيتي ويتمسك بأمل المشاركة بدوري الأبطال

حافظ ليفربول على آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الفوز 3/0 على ليستر سيتي، اليوم الإثنين، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كورتيس جونز الهدفين الأول والثاني لليفربول في الدقيقتين 33 و36، وكلاهما بمساعدة النجم المصري محمد صلاح.