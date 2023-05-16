ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتجاوز ليستر سيتي ويتمسك بأمل المشاركة بدوري الأبطال
حافظ ليفربول على آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الفوز 3/0 على ليستر سيتي، اليوم الإثنين، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل كورتيس جونز الهدفين الأول والثاني لليفربول في الدقيقتين 33 و36، وكلاهما بمساعدة النجم المصري محمد صلاح.
ووقع ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 71 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بمساعدة صلاح أيضا.
ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 65 نقطة من 36 مباراة في المركز الخامس، في حين جمدت الخسارة رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة من 36 مباراة في المركز الـ19 قبل الأخير، ليقترب من الهبوط.
ويتأخر ليفربول بنقطة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبي المركز الثالث والرابع على الترتيب، لكنهما لعبا مباراة أقل من الريدز.
ويبقى أمل ليفربول باحتلال المركز الثالث أو الرابع مرتبطا بنتائج نيوكاسل ومانشستر يونايتد.
وفي آخر جولتين سيلعب ليفربول مع أستون فيلا وساوثهامبتون.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة من 35 مباراة، وسيضمن اللقب حال حصوله على 3 نقاط من آخر ثلاث جولات. ويحتل آرسنال المركز الثاني وحصد 81 نقطة من 36 مباراة.