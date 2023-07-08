الظاهرة رونالدو: فينيسيوس لم يكن يعرف كيف يتحكم بالكرة بقدمه اليسرى

وتابع: "لسنوات عديدة كان اللاعبون الذين خرجوا من البرازيل "مواهب خامة"، ومن الأمثلة الواضحة جدًا حالة فينيسيوس".

وانتقل فينيسيوس لريال مدريد قادما من فلامنغو في 2018 وكان يبلغ من العمر 18 عاما.

وقال الظاهرة: "فينيسيوس تم بيعه لريال مدريد في عمر 18 عاما، وعندما وصل لم يكن يعرف كيف يتحكم بالكرة بقدمه اليسرى، فلامنغو لم يجهزه بشكل صحيح، ولم يحسّنوا أساسياته الفنية أو علاقته بالمساحات على أرض الملعب".

ووفقًا لرونالدو، فإن فينيسيوس "تحسن كثيرًا من خلال برامج التدريب والمنهجية المهنية ومساعدة المدربين الكبار".