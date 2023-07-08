الظاهرة رونالدو: فينيسيوس لم يكن يعرف كيف يتحكم بالكرة بقدمه اليسرى
انتقد رونالدو نازاريو بشدة هيكل التدريب في كرة القدم البرازيلية واستعان بتطور فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لتأكيد رأيه.
وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "عندما وصل فينيسيوس لريال مدريد لم يكن يعرف كيف يتحكم بالكرة بقدمه اليسرى".
ووفقًا للهداف البرازيلي السابق، ومالك بلد الوليد حاليًا، فإن فينيسيوس البالغ من العمر 22 عاما "تغير في غضون عامين".
وأكد: "الآن هو اللاعب الأكثر حسما في كرة القدم العالمية".
وتابع: "لسنوات عديدة كان اللاعبون الذين خرجوا من البرازيل "مواهب خامة"، ومن الأمثلة الواضحة جدًا حالة فينيسيوس".
وانتقل فينيسيوس لريال مدريد قادما من فلامنغو في 2018 وكان يبلغ من العمر 18 عاما.
وقال الظاهرة: "فينيسيوس تم بيعه لريال مدريد في عمر 18 عاما، وعندما وصل لم يكن يعرف كيف يتحكم بالكرة بقدمه اليسرى، فلامنغو لم يجهزه بشكل صحيح، ولم يحسّنوا أساسياته الفنية أو علاقته بالمساحات على أرض الملعب".
ووفقًا لرونالدو، فإن فينيسيوس "تحسن كثيرًا من خلال برامج التدريب والمنهجية المهنية ومساعدة المدربين الكبار".
وأضاف: "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استثمر مؤخرًا الكثير في دورات التدريب ومنهجيته، هذا شيء لم يتم الحديث عنه كثيرًا وأعتقد أنه سيغير مستوى كرة القدم البرازيلية".
وأردف: "الآن لدينا 10 مدربين أجانب في دوري الدرجة الأولى البرازيلي، سيقولون إنني لست وطنيًا، لكني أؤيد توظيف الأفضل، تحسين المدربين سيغير كرة القدم البرازيلية".
وفي موسمه الأول مع ريال مدريد سجل 7 أهداف فقط وصنع 13 في 36 مباراة، ثم سجل 5 أهداف وصنع 4 في 38 مباراة في الموسم الثاني، ثم سجل 6 أهداف وصنع 7 في 49 مباراة في الموسم الثالث.
وتطور مستوى وأرقام فينيسيوس بشكل كبير في موسمه الرابع مع ريال مدريد، وكان تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حيث سجل النجم البرازيلي 22 هدفا وصنع 20 في 52 مباراة، ثم سجل 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة الموسم المنقضي.