الأهلي المصري يعلن صفقتين جديدتين

وخضع الثنائي لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.

وبحسب لوائح موسم 2023-24، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحدٍّ أقصى لفرق القسم الأول، و3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.

كما لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويًّا في مباراة واحدة للفريق الأول، "باحتساب الأجانب تحت السن".

ويمتلك الأهلي محمد الضاوي "كريستو" صاحب الـ 20 عاما، في قائمة الأجانب تحت السن بالدوري المصري.