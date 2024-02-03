الأهلي المصري يعلن صفقتين جديدتين
أعلن النادي الأهلي المصري التوقيع مع الثنائي الغاني صامويل أوبونغ، وريندورف أدوم سارباه، وسيم قيدهما تحت السن.
ووقّع الثنائي الغاني صامويل أوبونغ، لاعب إم إس كي زيليناوريندورف، وأدوم سارباه لاعب نادي شيتا، لمدة 4 مواسم ونصف.
ووفقا لما ذكره الأهلي في بيان رسمي، فقد جاء ذلك في ضوء إستراتيجية النادي للتنقيب عن المواهب الأفريقية والاستفادة منها، سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول، أو الاستثمار ماليًّا.
وخضع الثنائي لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.
وبحسب لوائح موسم 2023-24، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحدٍّ أقصى لفرق القسم الأول، و3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.
كما لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويًّا في مباراة واحدة للفريق الأول، "باحتساب الأجانب تحت السن".
ويمتلك الأهلي محمد الضاوي "كريستو" صاحب الـ 20 عاما، في قائمة الأجانب تحت السن بالدوري المصري.