كولر يأمر بفتح تحقيق بسبب إصابة لاعب الأهلي
تأكد غياب وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي عن مباراة فريقه ضد الزمالك في بطولة كأس مصر غدًا الجمعة، بعد ثبوت غيابه لمدة لا تقل عن 21 يوما بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.
وسام أبو علي قد تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية أثناء خوضه التدريبات الجماعية مع زملائه قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن اللاعب أجرى أشعة رنين وأثبتت إصابته في العضلة الخلفية للمرة الثانية ولكن هذه الإصابة ستبعده أكثر عن المشاركة مع الفريق.
وتابع: "كولر غاضب بشدة من الجهاز الطبي للأهلي بسبب تكرار الإصابة التي تعرض لها أبو علي خاصة وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها".
وأضاف أنه بعد مباراة نهائي كأس مصر سيجري خالد بيبو مدير الكرة تحقيقا في حالة أبو علي بناء على رغبة كولر.
وانضم وسام أبو علي إلى النادي الأهلي خلال فترة انتقالات يناير الماضية، وتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، غدا الجمعة، في نهائي كأس مصر.
ويقام نهائي الكأس خارج البلاد للمرة الأولى في التاريخ، وسيستضيفه ملعب الأول بارك بالرياض.
وستنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، وستنقل على قناتي "إم بي سي مصر"، و"أون تايم سبورتس" فقط.