كولر يأمر بفتح تحقيق بسبب إصابة لاعب الأهلي

وسام أبو علي قد تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية أثناء خوضه التدريبات الجماعية مع زملائه قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن اللاعب أجرى أشعة رنين وأثبتت إصابته في العضلة الخلفية للمرة الثانية ولكن هذه الإصابة ستبعده أكثر عن المشاركة مع الفريق.

وتابع: "كولر غاضب بشدة من الجهاز الطبي للأهلي بسبب تكرار الإصابة التي تعرض لها أبو علي خاصة وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها".

وأضاف أنه بعد مباراة نهائي كأس مصر سيجري خالد بيبو مدير الكرة تحقيقا في حالة أبو علي بناء على رغبة كولر.