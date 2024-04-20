مولودية الجزائر يتعادل مع شباب مقرة ويقترب من التتويج بلقب الدوري

عاد مولودية الجزائر بنقطة من مباراته خارج ملعبه أمام نجم مقرة الجمعة، بعد تعادلهما دون أهداف ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم ليقترب خطوة إضافية من إحراز اللقب.

وبدأ مولودية الجزائر المباراة بقوة إذ توغل الطاهر فتح الله في المنطقة في الدقيقة 20 لكن محاولته لم تعرف طريقها للمرمى قبل أن يسدد زكريا نعيجي كرة في الدقيقة 30 حادت عن الشباك.

وكاد نجم مقرة في الدقيقة 40 أن يستغل هفوة في دفاع مولودية الجزائر لكنه خط هجومه أهدر الفرصة، لتأتي بعدها أخطر محاولة من جانب مولودية الجزائر في الدقيقة 50 برأسية أيوب غزالة التي ارتدت من العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الذي يقرب مولودية الجزائر أكثر من حسم لقب الدوري وذلك قبل 7 جولات من نهاية السباق.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط عن شباب قسنطينة الذي حقق فوزا مهما على مضيفه اتحاد خنشلة بفضل ثنائية منذر طمين ليجعل الفارق بينه وبين المتصدر المولودية 10 نقاط.

ولم ينتظر فريق المدرب عبد القادر عمراني كثيرا وافتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق المهاجم طمين قبل أن يعادل صاحب الضيافة النتيجة عن طريق توسين أومويلي في الشوط الأول، وحسم طمين فوز شباب قسنطينة في الدقيقة 57.

وسحق شباب بلوزداد ضيفه اتحاد بسكرة برباعية دون رد ليحصل على دفعة معنوية قبل مواجهة اتحاد العاصمة في قبل نهائي كأس الجزائر يوم الأربعاء المقبل.

ورفع شباب بلوزداد حامل اللقب رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد اتحاد بسكرة عند 31 نقطة في المركز السابع.

ورغم سيطرة شباب بلوزداد في الشوط الأول فإنه أخفق في الوصول إلى شباك منافسه وانتظر الجميع حتى الدقيقة 45 إذ حصل عبد الرحمن مزيان على ركلة حرة بعد عرقلته من المدافع بلال بوكاروم لينفذها بنفسه بطريقة رائعة لتسكن الشباك معلنا عن افتتاح باب التسجيل.

ودخل بلوزداد الشوط الثاني بقوة ليسجل بعد عدة ثوان بعدما انطلق المدافع نوفل خاسف على الجهة اليسرى من هجوم فريقه قبل أن يلعب تمريرة عرضية اصطدمت برأس لاعب اتحاد بسكرة طارق عدوان ليخدع حارسه ويسجل الهدف الثاني للشباب بالخطأ في مرماه.

وأضاف إسحاق بوصوف الهدف الثالث في الدقيقة 59 بعد انطلاقة ومراوغة المدافع عادل لخضاري قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وواصل الشباب هجماته ليكمل الرباعية في الدقيقة 89 بعدما لعب حسين بن عيادة كرة عرضية لزميله عبد الرحمن مزيان الذي سجل هدفه الشخصي الثاني بعدما أفلت من مصيدة التسلل.

وفي باقي المباريات فاز جمعية الشلف 2-صفر على اتحاد سوف المتعثر سجلهما ياو أجبانجو ورضوان بونوة في الدقيقتين 37 و84.

ورفع جمعية الشلف رصيده إلى 27 نقطة في المركز 12 بينما استمر اتحاد سوف في مؤخرة الترتيب برصيد سبع نقاط وفقد حظوظه في البقاء، فيما عاد وفاق سطيف إلى طريق الانتصارات على حساب شبيبة الساورة 2-1.

وسجل للوفاق كل من طارق عقون وتقي الدين عويسي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 71 بينما سجل للشبيبة محمد أمين حامية في الدقيقة التاسعة.

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 30 نقطة في المركز التاسع