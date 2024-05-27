فيرمين لوبيز يحتفل مع تشافي بطريقة مؤثرة (فيديو)

اقتنص برشلونة فوزًا مثيرًا خارج دياره أمام إشبيلية بنتيجة 2-1 ، اليوم الأحد ، على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.

تقدم روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة في الدقيقة 15 بينما أدرك يوسف النصيري نجم إشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 31.

وأحرز فيرمين لوبيز هدف الفوز لصالح برشلونة في الدقيقة 59 ليمنح فريقه الانتصار في ختام الليغا.