فيرمين لوبيز يحتفل مع تشافي بطريقة مؤثرة (فيديو)
اقتنص برشلونة فوزًا مثيرًا خارج دياره أمام إشبيلية بنتيجة 2-1 ، اليوم الأحد ، على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.
تقدم روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة في الدقيقة 15 بينما أدرك يوسف النصيري نجم إشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 31.
وأحرز فيرمين لوبيز هدف الفوز لصالح برشلونة في الدقيقة 59 ليمنح فريقه الانتصار في ختام الليغا.
احتفل فيرمين لوبيز لاعب نادي برشلونة الإسباني، بطريقة مؤثرة مع مدربه تشافي هرنانديز، والذي قرر الرحيل عن قلعة الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.
وأحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة الثاني في شباك إشبيلية، ليحتفل مع الجماهير خاصة وأنه كان هدف إعادة التقدم.
وعقب احتفاله مع الجماهير، قام فيرمين لوبيز باحتضان مدربه تشافي ووداعه بطريقة مؤثرة، خاصة وأنها المباراة الأخيرة لتشافي بعد رحيله.
وأنهى البارسا منافسات الدوري الإسباني محتلًا المركز الثاني برصيد 85 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد الذي حصد اللقب.
واحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة في جدول الترتيب