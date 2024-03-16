حالة إغماء لمشجع الأهلي بعد الخسارة ضد النصر (فيديو)
النصر فاز 1/0 سجله كريستيانو رونالدو
شهدت مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي حالة إغماء لأحد مشجعي الأهلي.
وفاز النصر 1/0 سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء، في الدقيقة 68.
وأظهر مقطع فيديو حالة إغماء لأحد مشجعي الأهلي في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة الذي استضاف المباراة.
ويظهر في مقطع الفيديو مشجع يحمل المشجع الذي تعرض لحالة الإغماء.
وفاز النصر على الأهلي للمرة الرابعة على التوالي، علما أن آخر فوز للأهلي على النصر كان في ديسمبر 2020.
وجمّدت الخسارة رصيد الأهلي عند 47 نقطة من 24 مباراة، ويتأخر بـ18 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 23 مباراة.
وتتبقى للأهلي 10 مباريات في الدوري السعودي، أبرزها أمام الاتحاد والوحدة والهلال والشباب.
وعاد الأهلي إلى دوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد من نزوله إلى دوري يلو.