حالة إغماء لمشجع الأهلي بعد الخسارة ضد النصر (فيديو)

وفاز النصر على الأهلي للمرة الرابعة على التوالي، علما أن آخر فوز للأهلي على النصر كان في ديسمبر 2020.

وجمّدت الخسارة رصيد الأهلي عند 47 نقطة من 24 مباراة، ويتأخر بـ18 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 23 مباراة.

وتتبقى للأهلي 10 مباريات في الدوري السعودي، أبرزها أمام الاتحاد والوحدة والهلال والشباب.

وعاد الأهلي إلى دوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد من نزوله إلى دوري يلو.