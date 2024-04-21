تسريبات تكشف صدمة لمحمد صلاح
كشفت تسريبات صدرت قبيل مباراة ليفربول ضد نظيره فولهام، التي تجمع الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي عن صدمة وجهها يورغن كلوب للدولي المصري محمد صلاح، نجم "الريدز".
ويدخل ليفربول مباراة اليوم ولديه رغبة قوية في العودة إلى سكة الانتصارات من جديد، من أجل الاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في ظل المنافسة القوية بين الثلاثي ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال.
ويحتل ليفربول الترتيب الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، فيما يحتل فولهام المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.
ويبدو أن كلوب سيقوم بعمل تغييرات كبيرة على مستوى الفريق، حيث قرر إراحة محمد صلاح ووضعه على مقاعد البدلاء أمام فولهام، وفقًا للتسريبات التي ذكرها الصحفي "آسيم"، والمتخصص في رصد أخبار النادي الإنجليزي، عبر حسابه على منصة "إكس".
ولم يعلن ليفربول أو كلوب حتى الآن التشكيل الرسمي للفريق.
ويستأنف الريدز مشواره المحلي في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد الخروج من منافسات بطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا، بعد الخسارة ذهابًا بنتيجة 0-3 على ملعب أنفيلد، والفوز بهدف في بيرغامو.
وعلى مدار الموسم الجاري، لعب محمد صلاح، على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي مع ليفربول 26 مباراة، تمكن من تسجيل 17 هدفًا وصنع 9 آخرين.
وبات محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة أمام فولهام، ليصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف على الأقل، بجانب 10 تمريرات أو أكثر في 3 مواسم متتالية بالبريميرليغ.
وواجه صلاح مع ليفربول نظيره فولهام 6 مرات، كلها كانت في الدوري الإنجليزي، فاز النجم المصري رفقه ناديه في 3 لقاءات منها، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة.