تسريبات تكشف صدمة لمحمد صلاح

كشفت تسريبات صدرت قبيل مباراة ليفربول ضد نظيره فولهام، التي تجمع الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي عن صدمة وجهها يورغن كلوب للدولي المصري محمد صلاح، نجم "الريدز".

ويدخل ليفربول مباراة اليوم ولديه رغبة قوية في العودة إلى سكة الانتصارات من جديد، من أجل الاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في ظل المنافسة القوية بين الثلاثي ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال.

ويحتل ليفربول الترتيب الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، فيما يحتل فولهام المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

ويبدو أن كلوب سيقوم بعمل تغييرات كبيرة على مستوى الفريق، حيث قرر إراحة محمد صلاح ووضعه على مقاعد البدلاء أمام فولهام، وفقًا للتسريبات التي ذكرها الصحفي "آسيم"، والمتخصص في رصد أخبار النادي الإنجليزي، عبر حسابه على منصة "إكس".