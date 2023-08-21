خالد الثنيان رئيس الشباب يؤكد انتقال حسان تمبكتي لنادي الهلال

ووفقا للصحيفة، فإن عقد تمبكتي مع الهلال سيمتد لـ4 أعوام، بقيمة تقارب الـ138 مليون ريال سعودي.

كما تضمنت الصفقة نحو 60 مليون ريال من الهلال وتنازله عن ثلاثة لاعبين؛ أحدهم حمد اليامي دون تأكيد لاسم اللاعب، وخصم قيمة مستحقات الكولومبي غوستافو كويلار من الصفقة.

وأعلن تمبكتي مؤخرا رغبته في مغادرة الشباب هذا الصيف، بشرط أن يستفيد الشباب ماديا مقابل انتقاله لأي نادٍ يتقدم بالعرض المناسب لضمه في الميركاتو الحالي.

وكان تمبكتي، البالغ من العمر 24 عاما، على رادار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لكن الهلال نجح في الحصول على توقيع اللاعب.

وفي السوق الصيفي الحالي، تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار، وألكسندر ميتروفيتش وياسين بونو ومالكوم دي أوليفيرا وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبين نيفيز وكاليدو كوليبالي، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

واستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بالفوز على أبها، قبل التعادل مع الفيحاء.