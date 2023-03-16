أنشيلوتي: تحدثت مع كلوب عن ضربة جزاء مانشستر سيتي أمام لايبزيغ
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن فحوى حديثه مع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، حيث شوهدا يتحدثان؛ ما صَنع جدلا حول ذلك الحديث.
وبعد مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قال أنشيلوتي إنهما تحدثا عن ضربة الجزاء التي منحت لمانشستر سيتي خلال مباراته أمام لايبزيغ وسجل منها إيرلينغ هالاند أول أهدافه الخمسة.
وجاء حديث المدربين إثر انتظار قرار الحكم باحتمال وجود ضربة جزاء لريال مدريد في الوقت بدل الضائع بعد ارتطام الكرة بيد كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول. وقال كارلو أنشيلوتي: "كنا متفقين أنها ليست ضربة جزاء، كنا نتحدث عن ضربة جزاء أمس ضد لايبزيغ التي كانت مجنونة. كونوا حذرين، هذه ليست كرة القدم. ضربة جزاء مثل هذه في دوري أبطال أوروبا لا أعتقد أن أحدًا لاحظها. حتى بيب غوارديولا لم يلاحظ ذلك".
وافتتح مانشستر سيتي فوزه على لايبزيغ بـ 7-0 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا من ضربة جزاء سجلها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند وافتتح بها خماسيته التاريخية في المباراة.
وكان حكم تقنية الفيديو هو الإسباني هيرنانديز هيرنانديز الذي استدعى حكم المباراة لمشاهدة اللقطة وأعلن بعدها سلافكو فانسيش ضربة جزاء لفائدة مانشستر سيتي.
وارتقى رودري لاعب وسط مانشستر سيتي للكرة داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه لتسقط على يد هنريكس مدافع لايبزيغ، حيث قام حكم تقنية الفيديو باستدعاء الحكم ليعلن عن ضربة جزاء اعتبرها كل من كارلو أنشيلوتي ويورغن كلوب مثيرة للجدل.
وتأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه إيابًا على منافسه ليفربول بهدف دون رد، بعدما فاز ذهابًا في أنفيلد بخماسية مقابل هدفين.