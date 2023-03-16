أنشيلوتي: تحدثت مع كلوب عن ضربة جزاء مانشستر سيتي أمام لايبزيغ

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن فحوى حديثه مع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، حيث شوهدا يتحدثان؛ ما صَنع جدلا حول ذلك الحديث.

وبعد مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قال أنشيلوتي إنهما تحدثا عن ضربة الجزاء التي منحت لمانشستر سيتي خلال مباراته أمام لايبزيغ وسجل منها إيرلينغ هالاند أول أهدافه الخمسة.