أول تعليق من تشافي على توتر علاقته مع لابورتا

أعاد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الجدل مجددا حول الأنباء التي تحدثت عن شرخ في علاقته برئيس النادي خوان لابورتا وذلك عقب تصريحات تطرقت إلى مستوى اللاعبين الذين سيخوض بهم الموسم المقبل وينافس بهم على الألقاب.

وكان تشافي صرح أول أمس الأربعاء أن نادي برشلونة يعيش وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ 25 عاما، وأن الفريق يحتاج إلى القيام بتعزيزات كبيرة للمراهنة على الألقاب في الموسم المقبل، ما جعل كثيرين يتهمونه بالتناقض بعدما صرح سابقا بأن الفريق الحالي قادر على رفع الألقاب.

وعقب الفوز على ألميريا بهدفي فيرمين لوبيز، قال تشافي: "النادي لم يخبرني بشيء، العلاقة لم تتغير، بالأمس قلت ما أعتقده بأننا سننافس على كل البطولات، وما أزال بهذا الرأي".