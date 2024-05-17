أول تعليق من تشافي على توتر علاقته مع لابورتا
أعاد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الجدل مجددا حول الأنباء التي تحدثت عن شرخ في علاقته برئيس النادي خوان لابورتا وذلك عقب تصريحات تطرقت إلى مستوى اللاعبين الذين سيخوض بهم الموسم المقبل وينافس بهم على الألقاب.
وكان تشافي صرح أول أمس الأربعاء أن نادي برشلونة يعيش وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ 25 عاما، وأن الفريق يحتاج إلى القيام بتعزيزات كبيرة للمراهنة على الألقاب في الموسم المقبل، ما جعل كثيرين يتهمونه بالتناقض بعدما صرح سابقا بأن الفريق الحالي قادر على رفع الألقاب.
وعقب الفوز على ألميريا بهدفي فيرمين لوبيز، قال تشافي: "النادي لم يخبرني بشيء، العلاقة لم تتغير، بالأمس قلت ما أعتقده بأننا سننافس على كل البطولات، وما أزال بهذا الرأي".
وقال مدرب برشلونة: "أعتقد أن الوضع الاقتصادي ليس الأفضل، نحن نحاول جميعاً العمل معاً مع النادي لنكون في أفضل وضع ممكن حتى نتمكن من تعزيز انفسنا الموسم المقبل، من هنا سنقاتل وبكل الحماس في العالم الموسم المقبل للحصول على الألقاب، هذا هو هدف برشلونة، وهذا لا يغير شيء."
وتابع تشافي حول الانقسام في الآراء من مسألة استمراره مدربا للبارسا: "لم يخبرني أحد بأنني لا أستحق الاستمرار، هذا الطاقم متحمس للغاية، لديهم رغبة كبيرة".
وأضاف: " نحن ننقل لهم أهمية إعطاء اللاعبين فرصة ثانية، و نحقق النقاط الآن لنلعب في العام القادم في منافسة أخرى، وهي كأس السوبر، لدي الكثير من الحماس والرغبة في بدء الموسم القادم، لدي رغبة في المنافسة، في القتال، في أن يفوز برشلونة بالألقاب مرة أخرى، كما فعلنا العام الماضي."
ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة من 36 مباراة وقبل جولتين من ختام الدوري الإسباني بعيدا 4 نقاط أمام ملاحقه على المركز الثاني جيرونا (75 نقطة)، وسيتعين على الفريق الكتالوني إنهاء الموسم في مركز الوصافة لخوض السوبر الإسباني العام المقبل.