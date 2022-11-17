مانشستر سيتي ينفي سعيه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو
نفى مانشستر سيتي ما ذكره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، عن محاولة السيتي ضمه عندما كان لاعبا في يوفنتوس.
وعاد رونالدو البالغ من العمر 37 عاما لمانشستر يونايتد صيف عام 2021 بعدما ضمه النادي الإنجليزي من يوفنتوس بعقد لمدة موسمين.
وبحسب شبكة "ESPN"، فإن مصادر من مانشستر سيتي أوضحت أن "تعليقات رونالدو لا تعكس" اهتمام النادي، في ذلك الوقت، ووصفته بأنه "معتدل".
وقال رونالدو، أمس الأربعاء، في مقابلة مع بيرس مورغان، إنه تلقى عرضا من مانشستر سيتي، وقال: "كنت قريبا، لكنك تعرف تاريخي مع مانشستر يونايتد، هذا يصنع الفارق وبالطبع كان هناك أيضًا السير أليكس فيرجسون، كان المفتاح، في تلك اللحظة يتكلم القلب، يتحدث بصوت عالٍ".
تصريحات نارية
وأطلق رونالدو تصريحات نارية خلال مقابلة مع بيرس مورغان، حيث أقر بتراجع مانشستر يونايتد بعد رحيل المدرب الأسكتلندي أليكس فيرجسون، وقال اللاعب البرتغالي: "الهيكل بأكمله حول أليكس فيرجسون كان مهمًا للغاية، لذلك كنت أعرف أن مانشستر يونايتد لن يكون هو نفسه، لكنني لم أتخيل وجود فجوة كبيرة مع الأندية الأخرى، وهذا أكثر ما أدهشني".
وأكد النجم البرتغالي: "ترك فيرجسون فراغًا كبيرًا، لكن ليس فيرجسون فحسب، بل أيضًا ديفيد جيل، (الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد)، إنه رجل طيب للغاية".
وأوضح: "بالمقارنة مع ريال مدريد وحتى يوفنتوس، من حيث التدريب والتغذية والتعافي، مانشستر يونايتد متأخر، وهذا شيء فاجأني، فريق بهذا الحجم يجب أن يكون في القمة".
وواصل رونالدو: تم طرد أولي سولشاير، وتولى مايكل كاريك المسؤولية لبضع مباريات، كان كل شيء سريعًا للغاية، لكن عدم الاستقرار في النادي فاجأني كثيرًا".
وأردف: "عندما وقعت مع مانشستر يونايتد اعتقدت أن كل شيء قد تغير؛ لأنه مر 13 عامًا على رحيلي.. عندما وصلت اعتقدت أن كل شيء سيكون مختلفًا، لكنني فوجئت بطريقة سيئة".
وانتقد رونالدو المدرب الألماني رالف رانجنيك الذي خلف أولي جونار سولشاير، وقال اللاعب البرتغالي: "في أعماقي لم أر رانجنيك أبدا كمدرب، لأنه كانت هناك بعض الأشياء التي لم أتفق معه فيها، لقد كانت لحظة صعبة".
وأكد: "عندما تقيل سولشاير عليك إحضار مدرب كبير وليس مديرًا رياضيًا، لقد كانت تجربة جيدة مع سولشاير، كنت سعيدًا حقًا بالعمل معه، حتى لفترة قصيرة".
وانتقد رونالدو زملاءه في مانشستر يونايتد وقال: "إنهم لا يهتمون، بعضهم نعم ولكن غالبيتهم لا، ولكن هذا لا يفاجئني لأن معظمهم لن يستمر طويلاً في اللعبة".
وبسؤاله عن مدربه الهولندي إيريك تين هاغ قال رونالدو: "عرفته قليلا من عمله مع أياكس أمستردام".