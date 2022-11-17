مانشستر سيتي ينفي سعيه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

نفى مانشستر سيتي ما ذكره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، عن محاولة السيتي ضمه عندما كان لاعبا في يوفنتوس.

وعاد رونالدو البالغ من العمر 37 عاما لمانشستر يونايتد صيف عام 2021 بعدما ضمه النادي الإنجليزي من يوفنتوس بعقد لمدة موسمين.