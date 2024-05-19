الأهلي يسحق أبها ويضمن المشاركة في دوري النخبة الآسيوي
حصد الأهلي فوزاً عريضاً بنتيجة 5-1 على ضيفه أبها في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت، ويقترب الفريق الزائر من توديع دوري الأضواء قبل جولتين على نهاية الموسم.
وتناوب فراس البريكان وزياد الجهني وسميحان النابت ورياض محرز وفرانك كيسي على تسجيل أهداف الأهلي، بينما سجل إدوار مندي حارس مرمى الفريق المضيف هدف أبها بالخطأ في مرمى فريقه.
وافتتح البريكان أهداف المباراة بعد ثماني دقائق من انطلاق صفارة البداية بعدما استغل كرة مرتدة من تشيبريان تاتاروشانو حارس أبها ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مسافة قريبة، قبل أن يضيف الجهني الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وأهدر روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي فرصتين لزيادة أهداف فريقه، الأولى بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة بعدما تصدى حارس أبها لتسديدته، والثانية في الدقيقة 70 عندما لعب ضربة رأس في القائم.
ومرر فيرمينو الكرة بعد دقيقتين إلى النابت الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة قبل أن يتابع الكرة بنفسه ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الثالث.
وأضاف محرز الهدف الرابع بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85 بعد عمل جماعي رائع ليمهد كيسي الكرة إلى الجزائري الذي سدد بقوة في الشباك، ليسجل لاعب وسط ساحل العاج بعد دقيقتين فقط بتسديدة قوية بعد تمريرة من محرز.
وجاء هدف أبها الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد ضربة حرة نفذها سعد بقير لاعب أبها ببراعة لكن الكرة اصطدمت في العارضة وارتدت في ظهر مندي حارس الأهلي لتسكن الشباك.
ورفع هذا الفوز رصيد الأهلي إلى 61 نقطة في المركز الثالث في الترتيب، فيما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير متأخرا بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.