الأهلي يسحق أبها ويضمن المشاركة في دوري النخبة الآسيوي

وافتتح البريكان أهداف المباراة بعد ثماني دقائق من انطلاق صفارة البداية بعدما استغل كرة مرتدة من تشيبريان تاتاروشانو حارس أبها ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مسافة قريبة، قبل أن يضيف الجهني الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأهدر روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي فرصتين لزيادة أهداف فريقه، الأولى بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة بعدما تصدى حارس أبها لتسديدته، والثانية في الدقيقة 70 عندما لعب ضربة رأس في القائم.

ومرر فيرمينو الكرة بعد دقيقتين إلى النابت الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة قبل أن يتابع الكرة بنفسه ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وأضاف محرز الهدف الرابع بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85 بعد عمل جماعي رائع ليمهد كيسي الكرة إلى الجزائري الذي سدد بقوة في الشباك، ليسجل لاعب وسط ساحل العاج بعد دقيقتين فقط بتسديدة قوية بعد تمريرة من محرز.