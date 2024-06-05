رسميًا.. عقوبات أحداث العنف في ديربي الأفريقي والترجي

حسمت رابطة الدوري التونسي لكرة القدم للمحترفين قراراتها بشأن أحداث العنف التي شهدتها مباراة الجولة الثامنة من الدوري، الأحد الماضي بين النادي الإفريقي والترجي التونسي في ملعب رادس الأولمبي.

وفاز الترجي التونسي على مضيفه النادي الإفريقي (2 ـ 1) في ديربي تخللته الكثير من أحداث العنف والفوضى والاشتباكات بين المشجعين وعناصر من الأمن فضلًا عن حالات تخريب لتجهيزات الملعب واقتحام بعض المشجعين للميدان وإلقاء الشماريخ والمقذوفات على المستطيل الأخضر.

ودفعت تلك الأحداث الحكم العراقي للمباراة، أحمد كاظم إلى إيقاف اللعب في 3 مناسبات لما يزيد على 25 دقيقة، قبل أن يضيف 29 دقيقة بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة التي دعم إثرها الترجي صدارته للدوري بـ20 نقطة فيما تجمد رصيد الإفريقي عند النقطة السابعة.

وعقب اجتماعه مساء الأربعاء، قرر مكتب الرابطة الوطنية التونسية لكرة القدم المحترفة تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور بمباراتين على النادي الإفريقي تبدأ الأولى منهما في مواجهة الجولة الأخيرة من الدوري أمام النجم الساحلي فيما ستكون الثانية إما في مواجهة الكأس في حال تأهله للأدوار المقبلة أو بداية موسم 2024 ـ 2025.