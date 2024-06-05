رسميًا.. عقوبات أحداث العنف في ديربي الأفريقي والترجي
حسمت رابطة الدوري التونسي لكرة القدم للمحترفين قراراتها بشأن أحداث العنف التي شهدتها مباراة الجولة الثامنة من الدوري، الأحد الماضي بين النادي الإفريقي والترجي التونسي في ملعب رادس الأولمبي.
وفاز الترجي التونسي على مضيفه النادي الإفريقي (2 ـ 1) في ديربي تخللته الكثير من أحداث العنف والفوضى والاشتباكات بين المشجعين وعناصر من الأمن فضلًا عن حالات تخريب لتجهيزات الملعب واقتحام بعض المشجعين للميدان وإلقاء الشماريخ والمقذوفات على المستطيل الأخضر.
ودفعت تلك الأحداث الحكم العراقي للمباراة، أحمد كاظم إلى إيقاف اللعب في 3 مناسبات لما يزيد على 25 دقيقة، قبل أن يضيف 29 دقيقة بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة التي دعم إثرها الترجي صدارته للدوري بـ20 نقطة فيما تجمد رصيد الإفريقي عند النقطة السابعة.
وعقب اجتماعه مساء الأربعاء، قرر مكتب الرابطة الوطنية التونسية لكرة القدم المحترفة تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور بمباراتين على النادي الإفريقي تبدأ الأولى منهما في مواجهة الجولة الأخيرة من الدوري أمام النجم الساحلي فيما ستكون الثانية إما في مواجهة الكأس في حال تأهله للأدوار المقبلة أو بداية موسم 2024 ـ 2025.
وقررت رابطة المحترفين في الاتحاد التونسي، وهي الهيكل المنظم لمسابقة دوري الدرجتين 1 و2 تسليط عقوبات أخرى كما يأتي بشأن أحداث ديربي الأحد الماضي:
- معاقبة فريق النادي الافريقي بغرامة مالية قدرها 10000 دينار (3400 دولار تقريبًا) بسبب رمي المقذوفات نتج عنه إصابة عدد من أعوان الأمن وكذلك مساعد مدرب الترجي الرياضي.
ـ إلزام النادي الإفريقي بجبر الضرر المادي الحاصل على تجهيزات ملعب حمادي العقربي برادس إثر الأحداث التي عرفتها مقابلته ضد الترجي يوم 2 يونيو الجاري والذي وقع تقديره بصفة أولية من طرف الحي الوطني الرياضي بمبلغ قدره 95.380.000 دينار (ما يقارب 33 ألف دولار).
- إيقاف لاعبي النادي الإفريقي إسكندر العبيدي ومحمد أمين الحمروني عن النشاط الرياضي ودعوتهما للمثول أمام مكتب الرابطة على خلفية إدخالهما للشماريخ إلى ملعب حمادي العقربي برادس في مباراة دربي العاصمة.