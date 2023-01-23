ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتخطى خيتافي ويعزز صدارته وريال مدريد يعبر أتليتك بيلباو
عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 1 - صفر على ضيفه خيتافي، يوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.
كما فاز ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 2-صفر في مباراة صعبة على ملعب أتليتك بيلباو اليوم الأحد، ليضمن استمراره في المنافسة عن اللقب مع برشلونة المتصدر.
وارتدى بيدري ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (سبوتيفاي كامب نو)، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 35.
بنزيما وكروس يقودان ريال مدريد للفوز في بيلباو
وحسم ريال مدريد، الذي خسر أمام فياريال في آخر مبارياته بالدوري، النقاط بفضل هدف بالشوط الأول من كريم بنزيما واخر عبر توني كروس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي الدقيقة 23 سقطت ضربة رأس عالية من ماركو أسينسيو في طريق بنزيما ليطلق المهاجم الفرنسي تسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى العليا للمرمى.
وبعدما أهدر كل من أتليتك وريال مدريد العديد من الفرص للتسجيل، عزز الضيوف تقدمهم في الدقيقة 91 عندما مرر رودريغو الكرة للبديل كروس الذي أطلق تسديدة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: