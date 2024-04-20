لن يجدد.. الكشف عن "خليفة" غوارديولا في مانشستر سيتي
فجرت صحيفة ريليفو الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لن يجدد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لتقرير ريليفو، فإن هناك تشاؤم في مانشستر سيتي من ناحية تجديد عقد غوارديولا الذي ينتهي الصيف القادم، حيث بات رحيله متوقعا.
وحقق بيب غوارديولا نجاحات مدوية مع مانشستر سيتي كان آخرها ثلاثية العام الماضي، مع سيطرة كبيرة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحسب ريليفو، فإن ميشيل مدرب نادي جيرونا هو المدرب الأقرب لخلافة غوارديولا في نادي مانشستر سيتي.
وينتمي ميشيل لنفس مدرسة غوارديولا التدريبية التي تؤمن بالاستحواذ ولعب كرة قدم جميلة، ويؤدي موسم ممتاز مع جيرونا في الدوري الإسباني هذا الموسم بمزاحمة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري.
وبدا مانشستر سيتي في طريقه ليصبح أول فريق في التاريخ يفوز بالثلاثية، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز، مرتين قبل الهزيمة يوم الأربعاء على ملعب الاتحاد أمام ريال مدريد بركلات الترجيح.
ولا يزال الفريق في طريقه لتحقيق الثنائية، بعد أن تقدم بفارق نقطتين على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي قبل ست مباريات على نهاية الموسم.
وردا على سؤال حول كيفية تجاوز فريقه لحسرة الخروج من دوري أبطال أوروبا، قال غوارديولا "ليس لدينا خيار، ولا يمكننا أن نشعر بالأسف على أنفسنا.
"ليس لدينا الوقت للتفكير، سنفعل ذلك في الصيف. أنت تنافس من أجل الفوز، لكن في بعض الأحيان تخسر المباريات، وهذا ما حدث".
وسيواجه لاعبو غوارديولا جناح مانشستر سيتي السابق كول بالمر غدا السبت على ملعب ويمبلي، بعد الأهداف الأربعة التي سجلها اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فوز تشيلسي 6-صفر على إيفرتون يوم الاثنين، مما جعله يتساوى مع هالاند كأفضل هداف في الدوري هذا الموسم. ولكل من هالاند وبالمر 20 هدفا.