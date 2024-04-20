لن يجدد.. الكشف عن "خليفة" غوارديولا في مانشستر سيتي

فجرت صحيفة ريليفو الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لن يجدد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقرير ريليفو، فإن هناك تشاؤم في مانشستر سيتي من ناحية تجديد عقد غوارديولا الذي ينتهي الصيف القادم، حيث بات رحيله متوقعا.

وحقق بيب غوارديولا نجاحات مدوية مع مانشستر سيتي كان آخرها ثلاثية العام الماضي، مع سيطرة كبيرة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.