تلاسن بين تين هاغ وسانشو بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام آرسنال
رد جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد بقوة على تصريحات مدربه تين هاغ، التي أدلى بها بعد مباراة آرسنال.
ولم يسافر الجناح الإنجليزي إلى شمال لندن لخوض المباراة، التي خسرها مانشستر يونايتد 1 / 3 على استاد الإمارات.
وكشف إريك تن هاغ أنه تم استبعاد جادون سانشو من قائمة الفريق لمواجهة آرسنال؛ بسبب أدائه الضعيف في التدريبات.
وقال المدرب الهولندي عقب الخسارة: "جادون، لم نختره بسبب أدائه في المران".
وأضاف: "يجب أن يرتفع مستواك كل يوم في مانشستر يونايتد، ويمكننا الاختيار في الخط الأمامي. لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة".
ورد سانشو ببيان رسمي على اتهامات مدربه قائلا: "من فضلك لا تصدق كل ما تقرأه، لن أسمح لأي شخص أن يقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق".
وأضاف: "لقد أديت التدريبات بشكل جيد للغاية، هذا الأسبوع".
وتابع: "أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلاً".
وواصل: "كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم والابتسامة على وجهي والمساهمة مع فريقي".
واختتم: "أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وسأواصل الكفاح من أجل هذه الشارة مهما حدث".
وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بروسيا دورتموند عام 2021.
سانشو، صاحب الـ23 عامًا، شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل اللاعب تسعة أهداف في الدوري، وصنع ستة في 58 مباراة مع الفريق.