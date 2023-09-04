تلاسن بين تين هاغ وسانشو بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام آرسنال

ورد سانشو ببيان رسمي على اتهامات مدربه قائلا: "من فضلك لا تصدق كل ما تقرأه، لن أسمح لأي شخص أن يقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف: "لقد أديت التدريبات بشكل جيد للغاية، هذا الأسبوع".

وتابع: "أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلاً".

وواصل: "كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم والابتسامة على وجهي والمساهمة مع فريقي".

واختتم: "أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وسأواصل الكفاح من أجل هذه الشارة مهما حدث".